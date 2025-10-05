مربی تیم فوتبال استقلال گفت: وقتی پس از ۶ هفته هیچ تیمی به ۱۰ امتیاز نرسیده، یعنی همه تیم‌ها مشکل دارند و این وضعیت فقط مختص استقلال نیست.

 باشگاه خبرنگاران جوان - خسرو حیدری مربی تیم فوتبال استقلال یکشنبه شب در نشست خبری پس از پایان بازی با چادرملو که با تساوی یک بر یک خاتمه پیدا کرد، اظهار کرد: اگرچه چادرملو نمایش خوبی داشت، اما استقلال فرصت‌های بیشتری برای گلزنی بر روی دروازه حریف خلق کرد، استقلال می‌توانست امروز برنده بازی باشد، اما شانس با ما یار نبود و نتوانستیم به سه امتیاز کامل که حقمان بود برسیم.

وی افزود: بازیکنان ما با تمام وجود تلاش کردند تا این بازی را با پیروزی پشت سر بگذارند. البته از همان ابتدا می‌دانستیم قرار است در زمینی بازی کنیم که واقعا شایسته فوتبال در سال ۲۰۲۵ نیست. هنگام گرم کردن، جلوی دروازه به‌قدری چمن کنده شد که مربی بدنساز مجبور شد تمرین را متوقف کند. واقعاً مشخص نیست چرا همچنان اصرار بر برگزاری مسابقه روی چنین زمین‌هایی وجود دارد.

مربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: بازیکنان ما جنگنده و پرتلاش ظاهر شدند، اما تیم چادرملو بیش از اندازه وقت‌کشی می‌کرد. حتی به داور چهارم گفتم که باید دست‌کم ۱۵ دقیقه وقت اضافه بگیرد، چون این میزان اتلاف وقت برای فوتبال زیبنده نیست. در ۳۰ دقیقه پایانی، استقلال واقعی را دیدیم؛ همان تیمی که توان، انگیزه و برنامه دارد. البته طبیعی بود که هواداران عصبانی باشند، چون فقط به برد فکر می‌کردند.

حیدری تاکید کرد: متاسفانه کیفیت رقابت‌ها پایین آمده است، وقتی پس از شش هفته هیچ تیمی به ۱۰ امتیاز نرسیده، یعنی همه تیم‌ها مشکل دارند و این وضعیت فقط مختص استقلال نیست.

وی با اشاره به شرایط کلی لیگ گفت: از همه هواداران استقلال می‌خواهم از ریکاردو ساپینتو حمایت کنند. نتیجه امروز رضایت‌بخش نیست، اما عملکرد تیم امیدوارکننده بود. بازیکنان در حال رسیدن به هماهنگی لازم هستند و اطمینان می‌دهم با حمایت هواداران، روزبه‌روز بهتر خواهیم شد.

مربی استقلال در پایان گفت: فصل گذشته هم ساپینتو در هفته‌های ابتدایی نتایج مطلوبی نگرفت، اما در ادامه شرایط تیم متحول شد. این بار هم باور دارم استقلال به مسیر اصلی خود بازمی‌گردد و چهره واقعی‌اش را نشان خواهد داد.

دیدار تیم‌های چادرملو اردکان و استقلال تهران در هفته ششم لیگ برتر باشگاه‌های ایران با تساوی یک بر یک خاتمه پیدا کرد تا همچنان استقلال روی نوار ناکامی قدم بزند.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، استقلال تهران ، چادر ملو
