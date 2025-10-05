سرپرست تیم فوتبال استقلال با رد احتمال برکناری سرمربی پرتغالی این تیم، از حمایت هیات مدیره و مدیرعامل از این مربی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیژن طاهری، سرپرست تیم فوتبال استقلال یکشنبه شب پس از تساوی این تیم برابر چادرملو در هفته ششم لیگ برتر فوتبال با انتقاد از زمین مسابقه اظهار کرد: از سازمان لیگ تشکر می‌کنیم، اصلا گوشه و کنایه نیست، یک و نصفه زمین دارند و این همه بازی را در تهران میزبانی می‌کنند و این واقعا جای تقدیر دارد. حیف است که این همه بازیکن خارجی به ایران می‌آیند و باید در چنین زمینی بازی کنند. زمین شهر قدس هم از دور زییاست، ایراد نمی‌گیرم، اما از نزدیک آنطور خوب نیست. ورزشگاه آزادی بهترین چمن را دارد و امیدواریم که هر چه زودتر ورزشگاه آزادی برای تیم‌های بزرگ مهیا شود که نیاییم در این زمین‌ها گیر کنیم، چمن جلوی دروازه مثل موکت حرکت می‌کرد.

وی درباره وقت تلف کردن بازیکنان چادرملو هم اظهار داشت: کار قشنگی نیست که یک تیم بیاید و زمان زیادی وقت تلف کند، این از قبل برنامه‌ریزی شده بود. با این حال استقلال خوب و هماهنگ بود، تیم هر روز که بگذرد منسجم‌تر می‌شود و مدیریت به ساپینتو اعتقاد دارد و یک روزی همین جا خواهم ایستاد و راجع به آن برایتان صحبت خواهم کرد.

سرپرست تیم فوتبال استقلال درباره جلسه فردای هیات مدیره باشگاه و احتمال برکناری ساپینتو، تصریح کرد: هیچ اتفاقی برای ساپینتو نمی‌افتد، هیات مدیره و مدیرعامل همه از ساپینتو حمایت می‌کنند. بازی امروز نشان داد که این استقلالی بود که انتظار داشتیم، آن هم در چنین زمینی، استقلال برای انسجام بیشتر به زمان احتیاج دارد، هنوز هیچ تیمی نتوانسته امتیاز کامل را بگیرد.

وی درباره شایعه قهر رامین رضائیان در روز قبل از بازی و خارج شدن او از ورزشگاه جدا از بقیه بازیکنان گفت: بازیکن با ما می‌آید و در برگشت، چون بعد از این بازی تعطیل هستیم، می‌توانیم جدا برود. قهر رضائیان هم صحت ندارد و به دنبال حاشیه درست کردن هستند.

طاهری درباره انتقادات برخی از پیشکسوتان استقلال که معتقدند مربیان ایرانی این تیم کمکی به ساپینتو نمی‌کنند، یادآور شد: نمی‌دانم باید چه کار کنیم، پیشکسوتی که از دادگاه شهید محلاتی بیرون می‌آید و راجع به من صحبت می‌کند، من اگر جای او بودم مخفی می‌شدم کسی من را نبیند.

برچسب ها: استقلال تهران ، چادرملو ، لیگ برتر فوتبال
