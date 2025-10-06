باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- شرکت پارسیلون خرم آباد طی دههای درخشان در حوزه تولید نخ نایلون در بازار ایران و منطقه حرفی برای گفتن داشت،
این شرکت بیش از ۱۴۰۰ لرستانی را به صورت مستقیم و ۱۵ هزار نفر را به صورت غیرمستقیم روزی میداد و با تولید سالانه ۱۴ هزار تن انواع نخ نایلون خام، استرچ و یکهزار تن گرانول پلیآمید ۶ بهعنوان منبع تأمین نیازهای بازار داخلی و صادرات به کشورهای همسایه شناخته میشد،
اما واگذاریهای نادرست به نام بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن اهلیت سرمایهگذار باعث شد تا این مجموعه در اوج نامداری، در چندین مرحله واگذاری در سال ۸۲ و ۹۰ بیجان شود و نهایتاً در سال ۱۳۹۳ تعطیل گردد و دو سال بعد با اعلام ورشکستگی کامل، سقوط کند.
کسی پارسیلون را نمیخواهد؟!
امید امیدی شاهآباد معاون اقتصادی استانداری لرستان در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان میگوید: حدودا ۸۷ درصد سهام پارسیلون، متعلق به شرکت سرمایهگذاری آتیه دماوند است و در حال حاضر تنها تعداد معدودی نیرو به عنوان نگهبان در این مجموعه حضور دارند و سایر نیروها در سالهای قبل همگی تعیین تکلیف شدهاند.
وی افزود: مالک فعلی این مجموعه برای واگذاری پارسیلون ۳.۵ همت طلب نموده است و البته این میان دو بانک ملی و سپه نیز طلبهایی نسبت به تسهیلاتشان در این مجموعه دارند، لذا برای واگذاری با وجود آنکه بارها به مزایده گذاشته شده است، اما حقیقتا تا امروز سرمایهگذار جدی پای کار نیامده است.
امیدی با اعلام اینکه حضور هر سرمایهگذار ملزم به آوردن طرح و سرمایه کافی برای رونق بخشی به این مجموعه است افزود: با رایزنیهای استاندار لرستان همچنان پیگیر جذب سرمایه گذار بخش خصوصی هستیم و حتی در اینباره صحبتهایی با یکی از هولدینگهای حوزه پتروشیمی صورت گرفته است، اما تا نتیجه بخشی این رایزنیها فعلا نمیتوان زمان دقیقی برای فعالیت مجدد پارسیلون اعلام کرد.
پارسیلون از بازار عقب ماند!
بهمن جعفری مدیرکل صمت لرستان نیز در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه مجموعه پارسیلون خرم آباد از قدیمیترین بخشهای اقتصادی لرستان است که در روزگار خود دارای یک عملکرد موفق بود گفت: نخ تولیدی این کارخانه نایلون ۶ بود در حالی که با گذشت زمان این مدل تولیدی در بازار متقاضی و صنعت نساجی منسوخ شدهاست و درخواستها بهسمت نخ پلیاستر گرایش پیدا کرده است.
وی افزود: البته بنده معتقدم سال ۸۳ در واگذاری دقت لازم صورت نگرفت و مجموعه پارسیلون به یک واسطهی بازار نخ و پارچه واگذار شد که در بحث تولید هیچ تجربه و سرمایه کافی نداشت و نتوانست خط تولید را بهروزرسانی کند و نهایتا به دلیل سومدیریت در سال ۹۵ و در پی ضعف مدیریت و تجمع کارگران که خود را قربانیان خصوصیسازی مینامیدند دادستان به این موضوع ورود نمود و نهایتا با خلع ید شخص نامبرده، پارسیلون به مالکیت قبلی یعنی شرکت سرمایهگذاری آتیه دماوند (زیرمجموعه بانک صنعت و معدن) درآمد.
نبودِ خریدار، نرخ فروشنده را بالا برد!
مدیرکل صمت لرستان تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ و پس از سفر شهید رئیسی به استان پیگیریهای مجدد صورت گرفت و مقرر شد کنسرسیوم شرکت پارسیلون با حضور سه بانک عامل در استان تشکیل شود و نهایتا کنسرسیوم و هیات مدیره شرکت پارسیلون با همکاری سه بانک عامل، صمت و شرکت آتیه دماوند تشکیل شد، اما بعدها متوجه شدیم که با توجه به ممنوعیت بنگاه داری بانکها این موضوع نیز منتفی گردید.
وی در ادامه با بیان اینکه مجموعه اقتصادی آتیه دماوند در نهایت تن به فروش این مجموعه داد افزود: برای برگزاری مزایده حسابرس ویژه به این طرح ورود نمود و در پایان سال ۱۴۰۳ با حساب کل مجموعه و تجهیزات و دفتر مرکزی پارسیلون واقع در تهران مبلغ ۲ همت به عنوان ارزش کارشناسی پارسیلون تعیین گردید.
جعفری بیان کرد: طبق قانون تعیین قیمت توسط کارشناس تا ۶ ماه معتبر است و با توجه به اینکه هر ۶ ماه یک بار این مزایده برگزار میشد و خریدار جدی وجود نداشت نهایتا در نیمه اول سال ۱۴۰۴ مجددا کار کارشناسی صورت گرفت که قیمت ۳.۵ همت برای کل مجموعه تعیین گردید.
چشمهای پارسیلون به خلیج فارس
وی با تاکید بر اینکه بعد از سه بار مزایده طبق قانون میتوان به صورت توافقی با مالک پارسیلون بر سر واگذاری این مجموعه وارد مذاکره شد افزود: با ورود استاندار لرستان اینروزها رایزنیهایی با هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیجفارس صورت گرفته است و امیدواریم در صورت توافق بتوان شاهد به سرانجام رسیدن پرونده چندین ساله پارسیلون باشیم.