باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سید مهدی سید صالحی کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی دربی اصفهان اظهار کرد: تیم سپاهان سعی کرد بازی مالکانه انجام بدهد و تیم ذوب آهن هم به دنبال این بود که ساختار دفاعی اش را پرتعداد بچیند تا از عمق به سپاهان موقعیت ندهد و به دنبال ضد حمله بود. هارمونی، هماهنگی و حفظ توپ سپاهان با حضور آلوز بهتر شده است، اما در زدن ضربات آخر این مشکل در سپاهان وجود دارد.

سپاهانی ها موقعیت های گلزنی را با بی دقتی از دست دادند

او افزود: آلوز به خوبی به خط حمله اضافه می‌شود، اما کار‌های ترکیبی، تنوع تاکتیکی و وینگر‌های چپ و راست که به داخل بزنند و یک در میان یک را بردارند در سپاهان کمتر دیدیم و به جز اینکه ارسال از جناحین را ببینیم. تیم سپاهان مالک بازی بود و بازیکنان این تیم سعی می‌کردند از جناحین ارسال کنند و موقعیت‌هایی هم به دست آوردند، اما با بی دقتی از دست دادند. سپاهانی‌ها می‌توانستند برنده بازی باشند، اما در مجموع تیم ذوب آهن با نفراتی که مقابل سپاهان داشت و تیم جوانی که قاسم حدادی فر درست کرده است، سعی کرد که یک امتیاز را بگیرد و در نهایت بازی به تساوی کشیده شد.

اسکوچیچ بعد از جدایی آلوز هنوز نتوانسته ساختار تیمی را درست کند

سید صالحی درباره تساوی بازی تراکتور و فولاد خوزستان بیان کرد: اسکوچیچ بعد از جدایی آلوز هنوز نتوانسته هماهنگی، حفظ توپ و اضافه شدن خط هافبک به حمله را در تیمش شکل بدهد. به نظرم نبود مهدی ترابی هم در ترکیب تیم تراکتور هم دخیل است. تیم یحیی گل محمدی سعی کرد با ۲ مهاجم از بالا پرس کند و خط هافبک تراکتور را از بازی خارج کند و فولاد موقعیت‌های خوبی را خلق کرد، اما با وجود اینکه تیم فولاد اجازه نمی‌داد خط هافبک تراکتور بازیسازی زیادی انجام بدهد، اما تیم تراکتور بعد از تعویض‌های صورت گرفته توانست سرعت انتقال توپ به خط حمله را بیشتر کند.

پرسپولیس نسبت به بازی های گذشته موقعیت های بیشتری خلق کرد

سید صالحی درباره تساوی پرسپولیس مقابل گل گهر سیرجان اظهار کرد: تیم پرسپولیس نسبت به بازی‌های گذشته هم در مالکیت توپ بهتر بودند و هم توانستند موقعیت‌های بیشتری را روی دروازه حریف خلق کنند. نیمه اول بازی دیدیم که مرتضی پور علی گنجی بازیسازی خوبی انجام داد و تنوع تاکتیکی پرسپولیس یک مقدار بهتر بود و موقعیت‌هایی را به وجود آوردند.

بیفوما هنوز نتوانسته فشار را از خود بردارد

او ادامه داد: در این بازی‌ها وقتی تیمی موقعیت گلزنی گیرش می‌آید باید استفاده کند. اگر پرسپولیس در نیمه اول می‌توانست گل بزند، شرایط بازی به صورت دیگری می‌شد. اما در نیمه دوم روی ضد حمله، تیکدری از خلاقیتی که داشت توانست به پرسپولیس گل بزند. بعد از آن پرسپولیسی‌ها با وجود بازیکنانی مثل بیفوما هنوز نتوانستند آن فشار را از خود بردارند و اعتماد به نفس داشته باشند. با تعویض‌هایی که هاشمیان انجام داد سعی کرد که مالکیت توپ را در زمین حریف بیشتر کرده و خلق موقعیت کند و در نهایت این تیم توانست به گل تساوی برسد. وینگر‌های چپ و راست پرسپولیس کمتر در حمله شرکت می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود که هافبک‌ها به کناره‌ها بیایند و تعداد نفرات کمتری در خط حمله شکل می‌گیرد. هارمونی و هماهنگی بیشتری باید پرسپولیسی‌ها پیدا کنند، اما آنها نسبت به بازی‌های قبل در خلق موقعیت بهتر بودند.

سطح فوتبال ما پایین آمده است

سید صالحی درباره علت مساوی‌های متوالی پرسپولیس بیان کرد: سطح فوتبال ما پایین آمده است. اینکه شما چند هزار میلیارد هزینه کنید در مقابل تیمی که ۱۰۰ میلیارد هزینه کرده است، منوط به بهتر بودن شما نیست. بازی‌های ما نشان داده که کیفیت فوتبال ما پایین آمده است و به این ربط ندارد که تیمی که هزینه سنگینی انجام داده است، باید بهتر از تیم‌های دیگرباشد. این نشان دهنده این است که کیفیت بازیکنان ما پایین آمده ورقم قرارداد‌ها الکی بالا رفته است. تیم پرسپولیس نفرات زیادی را از دست داد، اما این تیم سعی کرد بازیکنان بیشتری را بگیرد، اما در دفاع‌های چپ و راست نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد.

باکیچ مهره تاثیرگذاری در پرسپولیس نشان نداده است

او خاطر نشان کرد: پرسپولیس در سال‌های گذشته به خاطر رونده بودن دفاع‌های چپ و راست خود توانست تنوع تاکتیکی داشته باشد، کار‌های ترکیبی ایجاد کند و سرعت انتقال توپ از دفاع به حمله اش بهتر شود، اما امسال پرسپولیس در این باره ضعف دارد و وحید هاشمیان سعی می‌کند که نفرات را تغییر بدهد. الان سروش رفیعی و باکیچ در کنار هم در خط هافبک هستند، اما باکیچ مهره تاثیرگذاری نشان نداده است تا بتواند برای سرخپوشان تاثیرگذار باشد. مثلا بیفوما که سال گذشته در استقلال خوزستان فوق العاده بود، اما امسال نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد و وینگر‌های چپ و راست پرسپولیس هنوز نتوانستند تنوع تاکتیکی و برنامه حمله‌ای را داشته باشند و زمان بر است و منتظر بمانیم تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.

۲ رقمی نشدن امتیازات نشان دهنده افت کیفیت فوتبال ما است

سید صالحی بیان کرد: در حال حاضر ۶ هفته از مسابقات لیگ گذشته است و اگر اشتباه نکنم تیم صدر جدول ما ۹ امتیاز دارد و هنوز امتیازات ۲ رقمی نشده است. این نشان دهنده افت کیفیت فوتبال ما هست و این واقعیت فوتبال کشورمان را نشان می‌دهد. الان اختلاف تیم پانزدهم جدول با ۵ امتیاز با تیم صدر جدول ۴ امتیاز است و این نشان می‌دهد که کیفیت تیم‌ها در یک سطح قرار دارد و منوط به این نیست که هواداران بگویند تیم‌ها هزینه سنگین کردند و تیمشان بهتر از بقیه تیم‌ها باید باشد. همچنین بازیکنان هیچ تفاوتی با هم ندارند و فقط رقم‌ها را دلال‌ها بالا بردند و باعث شدند که هزینه‌های سنگینی به باشگاه‌ها تحمیل کنند.

فوتبال ما با این وضعیت به قهقرا می رود

او بیان کرد: به نظرم تیم‌ها به جای صرف هزینه‌های الکی به زیر ساخت‌ها و آکادمی‌های خود توجه کنند و نگاه ویژه‌ای به بازیکنان جوان خود داشته باشند و استادیوم بسازند و آکادمی‌های خود را حرفه‌ای‌تر کنند تا بتوانند در سال‌های آینده نفرات جوانتری داشته باشند. فوتبال ما با این وضعیت به قهقرا می‌رود.

دلال ها کار خود را به درستی انجام دادند

کارشناس فوتبال درباره اینکه تساوی‌های پرتعداد در لیگ داریم، گفت: به نظرم الان کیفیت یک تیم ۱۰۰ میلیاردی با یک تیم هزار میلیاردی فرقی نمی‌کند و این نشان می‌دهد که تیمی که بدون برنامه پول خرج می‌کند منوط به این نیست که آن تیم خوب است و بازیکن در زمین مسابقه حرف اول را می‌زند. پس این موضوع نشان می‌دهد که دلال‌ها کار خود را کردند و بازیکنانی که قیمت پایین داشتند به باشگاه‌ها دادند و این باعث شده است که هزینه تیم‌ها بیشتر شود. در صورتی که تیم‌ها می‌توانند زیر ساخت‌های خود را درست کنند به جای اینکه هزینه‌های سنگین صرف بازیکنانی کنند که کیفیت لازمه را ندارند. تیم‌ها می‌توانند هزینه‌های سنگین را صرف آکادمی‌های خود کنند تا بتوانند بازیکن پرورش بدهند.

تیم ها هزینه ها را بدون مدیریت و بی انضباط صرف خرید بازیکن کردند

سید صالحی درباره اینکه نتیجه گرا بودن مدیران و مربیان هم در تساوی‌های زیاد مسابقات لیگ تاثیرگذار است، گفت: اصلا چه نتیجه گرایی وجود دارد و تیم‌های ما از ۱۸ امتیاز، ۹ امتیاز گرفتند. در مورد مسائل فنی و تاکتیکی نمی‌توانیم صحبت کنیم. فوتبال معمولی را همه تیم‌ها در یک سطح انجام می‌دهند. اینکه قرار باشد تیم‌ها فوتبال یکنواخت انجام بدهند و دقایقی برای یک تیم و دقایقی دیگر در اختیار تیم دیگری باشد درست نیست. مهم این است که شما این هزینه‌ها را کردید تا بازیکنان بیایند تا کیفیت خود را نشان بدهند عربستان این همه هزینه کرده و بازیکنان تاپ آورده است تا کیفیت لیگ خود را بالا ببرد. بازی‌هایی که تیم‌های عربستانی در لیگ کشور خود و لیگ نخبگان آسیا انجام می‌دهند، پر از تنوع تاکتیکی است. بازیکنانی که ما در قبال پولی که گرفتند آن کیفیت را ندارند. الان شما نگاه کنید تیم استقلال خوزستان هزینه زیادی نکرده است، اما این تیم مقابل تیم‌های بزرگ نتیجه می‌گیرد. تیم آلومینیوم اراک هم خوب بازی می‌کند. این نشان می‌دهد که ما هزینه‌های بدون مدیریت و انضباط انجام می‌دهیم. به خاطر اینکه هر چقدر پول بازیکن بالاتر رود، سود بیشتری نصیب دلال می‌شود. یکسری از مدیران که فوتبالی نیستند اجازه دادند که این اتفاق رقم بخورد. در صورتی که شما هزینه سنگین می‌کنید باید آن کیفیت بازیکن هم ببینید. شما اگر بنز خریداری می‌کنید توقع آرامش و راحتی از آن ماشین دارید، اما اگر قرار باشد آرامش و راحتی نداشته باشید همان ماشین ارزان قیمت‌تر را می‌خرید.

بازیکن ۸۰ الی ۱۰۰ میلیارد تومان باید بیاید و بازی را در بیاورد

کارشناس فوتبال درباره اینکه تیم کهکشانی نیاز به مربی بادانش و توانمند ندارد، گفت: مگر کلاس دبستان است. شما وقتی در لیگ برتر بازی می‌کنید، مربی نباید به شما اصول اولیه فوتبال را یاد بدهد و مربی در مورد تاکتیک‌ها و سیستم‌ها باید صحبت کند. وقتی شما در دانشگاه هستید توقع دارید دانشجو درس را بلد باشد. اینکه بخواهید اصول حمله و دفاع را به بازیکن یاد بدهید این به تیم‌های پایه برمی گردد. بازیکن ۸۰ الی ۱۰۰ میلیارد تومان باید بیاید و بازی را در بیاورد. بازیکنان مطرحی که در لیگ عربستان هستند می‌آیند و بار فنی تیم خود را به دوش می‌کشند و کار‌های بزرگی می‌کنند. شما بازیکن بزرگ آوردید که وقتی بازی گره می‌خورد بازی را برای شما در بیاورد. این طور نباید باشد که شما بازیکن یک میلیون دلاری آوردید، اما کیفیتشان به اندازه بازیکن یک میلیاردی باشد و چه فایده‌ای دارد. تیم‌ها به جای اینکه هزینه سنگین برای خرید یک بازیکن کنند بهتر است این هزینه را صرف آکادمی‌های خود کنند.

مربی پایه به دنبال جذب بازیکن درشت هیکل است

سید صالحی درباره اینکه بازیکنان بالای ۳۰ سال در لیگ برتر زیاد هستند، گفت: ما به فوتبال پایه و آکادمی‌های خود نگاه نکردیم و نیامدیم بستر سازی کنیم و بازیکنان جوان و نوجوان ما از مربیان بادانش برخوردار باشند. شما الان در تیم‌های پایه نگاه کنید مربیان بیشتر دنبال این هستند که بازیکنان با هیکل درشت بگیرند. الان ما بازیکن تکنیکی در لیگ نداریم به خاطر اینکه مربیان پایه به بازیکنان درشت هیکل روی آوردند که بازی مستقیم کنند و در ارسال‌ها بازیکن توپ را وارد دروازه کند. ما چند سال است که هافبک طراح و خلاق نداریم، چون اینها باید از فوتبال پایه پرورش پیدا کنند.

تیم ها را مجبور کنند از آکادمی ها بازیکن بگیرند

او در پایان گفت: به نظرم چند سال اجازه ندهند که تیم‌های ما بازیکن بگیرند و همه تیم‌ها مجبور شوند که از آکادمی هایشان بازیکن بگیرند و هزینه پایین می‌آید و تیم‌ها مابقی هزینه را صرف زیر ساخت و درست کردن ورزشگاه و آکادمی هایشان می‌کنند و مربیان خوبی می‌آورند و زمین‌های خوبی درست می‌کنند و امکانات خوبی در اختیار نوجوانان و جوانان می‌گذارند که فردا از اینها استعداد‌های درخشان بیرون بیاید. باشگاه‌های ما زیان ده هستند و درآمدز نیستند.