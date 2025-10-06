رئیس اداره حفاظت محیط زیست مراغه گفت:جمعی از بانوان مراغه‌ای در طرحی ابتکاری با جدا کردن پوست میوه و سبزیجات برای کاهش شیرابه در زباله دست بکار شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -غلامرضا زارع گفت: بانوان مراغه‌ای فعالیت خود را پنج سال پیش با ۵ نفر شروع کرده‌اند و حالا بیش از ۲۰۰ نفر هستند.

زارع افزود: در این کار که با هدف کاهش شیرابه از زباله انجام می‌شود دانش آموزان ۱۲ مدرسه نیز با آنها همکاری می‌کنند.

وی اضافه کرد: آنها پسماند‌های میوه ها، سبزیجات و صیفی جات را پس از خشک کردن به طبیعت باز می‌گردانند یا به عنوان خوراک دام به دامداری‌ها تحویل می‌دهند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مراغه  با بیان اینکه شیرابه‌های حاصل از پسماند‌های خوراکی به خاک آسیب جدی وارد می‌کند افزود: شیرابه عامل اصلی آلوده شدن آب در سفره‌های زیر زمینی است.

وی گفت: خشک کردن پوست‌های میوه‌ها و باقیمانده‌های سبزیجات تنها ۲۴ ساعت طول می‌کشد و این کار روی وسایل گرمایشی یا در مجاورت نور خورشید و در همه فصول امکان پذیر است.

زارع افزود: اعضای این گروه در انجام و ترویج این کار برای حفظ محیط زیست جزو اولین‌ها در استان هستند.

