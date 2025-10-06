باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - احمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عشق آباد گفت: عملیات برداشت کنجد که از آن به عنوان ملکه دانه‌های روغنی یاد می‌شود از ۷۰ هکتار مزارع شهرستان در حال انجام است.

او افزود: با برنامه‌ریزی صورت گرفته، شرایط مناسب اقلیمی و پذیرش بهره‌برداران شهرستان کشت کنجد توسعه یافته و پیش بینی می‌شود بیش از ۶۵ تن محصول از سطح یاد شده برداشت شود.

احمدی اظهار کرد: وجود واحد‌های صنعتی و سنتی فرآوری این محصول سبب شده است تا زنجیره ارزش آن در شهرستان کامل شده و عمده محصول تولید شده در کارگاه‌های روغن‌کشی فرآوری شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عشق آباد بیان کرد: احداث مزرعه تحقیقی - ترویجی مقایسه ارقام، بازدید مستمر مزارع و ارائه توصیه‌های به زراعی و نظارت بر کنترل آفات و بیماری‌ها از اهم برنامه‌های اجرا شده جهت افزایش عملکرد و توسعه کشت این محصول خاص بوده است.