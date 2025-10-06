باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فدراسیون وزنه برداری؛ پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی سال ۲۰۲۵ جهان از امروز (دوشنبه) به صورت رسمی برای نمایندگان ایران آغاز می‌شود. عبدالله بیرانوند نخستین نماینده ایران است که در دسته ۷۹ کیلوگرم رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ فورده نروژ از ساعت ۱۸:۳۰ به روی تخته می‌رود.

بیرانوند در گروه B رقابت‌ها دسته ۷۹ کیلوگرم با ۷ وزنه‌بردار دیگر رقابت می‌کند. او در پیکارهای جهانی ۲۰۲۳ جوانان جهان در مکزیک از کسب مدال بازماند و تنها مدال بین‌المللی او نقره یک ضرب دسته ۸۱ کیلوگرم قهرمانی ۲۰۲۴ آسیا (ازبکستان) است.

او با رقبایی از کشورهای آلمان، ژاپن، اندونزی، آلبانی، روسیه، آمریکا و قزاقستان رقابت خواهد کرد و امتیاز نهایی این قهرمان لرستانی می‌تواند تاثیر زیادی در رده‌بندی تیمی ایران داشته باشد.

برنامه رقابت وزنه‌برداران ایران به شرح زیر است: (ساعت مسابقات به وقت ایران است.)

دوشنبه ۱۴ مهر

گروه B دسته ۷۹ کیلوگرم: عبدالله بیرانوند از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه

سه شنبه ۱۵ مهر

گروه Aدسته ۸۸ کیلوگرم: ایلیا صالحی‌پور از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه

پنجشنبه ۱۷ مهر

گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم: علی عالی‌پور و علیرضا معینی از ساعت ۲۱

جمعه ۱۸ مهر

گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم: ابوالفضل زارع از ساعت ۱۶

گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم: علیرضا نصیری از ساعت ۲۱

شنبه ۱۹ مهر

گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم: علی داودی و آیت شریفی از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه