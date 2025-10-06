سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از برخورد خودروی پراید با کارگران آسفالت‌کار در اتوبان شهید زین‌الدین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی گفت: ساعت ۰۱:۲۹ بامداد امروز حادثه برخورد خودرو با کارگران در مسیر غرب به شرق اتوبان شهید زین‌الدین، بعد از پل هنگام به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در محل حادثه مشاهده شد یک دستگاه خودروی سواری پراید با سرنشین مرد جوان از مسیر اصلی منحرف شده و وارد کارگاه آسفالت‌کاری کنار بزرگراه شده است؛ کارگرانی که در آن محل مشغول کار بودند، در مسیر خودرو قرار گرفتند.

به گفته ملکی، طبق گزارش فرمانده عملیات، موانع و تمهیدات ایمنی لازم در اطراف کارگاه قرار داده شده بود، اما مشخص نیست راننده چگونه از میان این موانع عبور کرده و وارد محدوده کارگاه شده است. این خودرو پس از برخورد با چند نفر از کارگران، نهایتاً در برخورد با یکی از ماشین‌های سنگین موجود در محل متوقف شد.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران ادامه داد: به تأیید عوامل اورژانس، دو نفر از کارگران در محل جان خود را از دست دادند و شش نفر دیگر مصدوم شدند که تحویل نیرو‌های اورژانس داده و به مراکز درمانی منتقل شدند.

ملکی در پایان گفت: عملیات آتش‌نشانان در ساعت ۰۲:۱۴ بامداد به پایان رسید و محل برای بررسی علت دقیق حادثه و نحوه عبور خودرو از موانع، تحویل عوامل پلیس راهور شد.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۴ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
قوانین رانندگی بسیار ضعیف وبیخود شده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
افتضاحات شهرداری تمومی نداره و باید شهردار منطقه برکنار و پیمانکار شدیدا مجازات بشه
۱۷
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
رانندگی مثل حیوان یک عده چه ربطی به شهرداری دارد جلوی دهان بی چاک شماها را نمیشه بست اسفالت هم نکند باز نق می زنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
دارن آسفالت میکنن
-
ناشناس
۱۲:۰۴ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
الله علم........
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
خدا لعنتتون کنه مواد یا مشروب می خورید بقیه را هم به کشتن میدید خودتون بمیرید خیلی بهتره....
۰
۳۲
پاسخ دادن
