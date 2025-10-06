تمرین‌های تیم فوتبال استقلال تهران برای چهار روز تعطیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در هفته ششم لیگ برتر به مصاف چادرملوی اردکان رفت و با نتیجه یک بر یک متوقف شد.

رقابت‌های لیگ برتر به دلیل فیفادی‌های آتی تعطیل خواهد بود. در همین راستا ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، تمرین‌های تیمش را به مدت چهار روز تعطیل کرد و به شاگردانش استراحت داد.

استقلال در پایان هفته ششم لیگ برتر با هفت امتیاز در رده هشتم جدول جای دارد. تراکتور، گل‌گهر، ملوان بندرانزلی و آلومینیوم اراک همگی با ۹ امتیاز صدرنشین جدول لیگ برتر هستند.

استقلال در پایان فیفادی پیش رو با مس رفسنجان در تهران روبه‌رو خواهد شد. این بازی ۲۵ مهر در ورزشگاه شهرقدس برگزار خواهد شد.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، استقلال تهران
خبرهای مرتبط
پایان محرومیت ساپینتو
محکومیت استقلال و رد شکایت عمران‌زاده
احتمال برگزاری داربی تهران در ورزشگاه پارس شیراز
طاهری: همه از ساپینتو حمایت می‌کنند/ چمن تختی مثل موکت حرکت می‌کرد
سید صالحی:
فوتبال ما با این وضعیت به قهقرا می‌رود/ بازیکن ۱۰۰ میلیاردی باید بازی را در بیاورد
لیگ برتر فوتبال در گرداب تساوی‌های زیاد و رقابت‌های کم گل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ بیرانوند رکورد ایران را شکست
قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در مهرماه سال ۶۹
جدیدترین واکنش باشگاه پرسپولیس به پرونده بیرانوند در دادگاه ورزش
عزم پولادمردان برای تکرار قهرمانی جهان
واکنش سیاوش اکبرپور به محکوم کردن استقلال: طلبم را بخشیدم
واترپلو ایران با سه برد متوالی به مرحله حذفی آسیا صعود کرد
دانیال اسماعیلی‌فر به تیم ملی دعوت شد
برگزاری بازی سپاهان و آخال در ورزشگاه نقش جهان
آخرین وضعیت وزنه بردار کلمبیا پس از سقوط وزنه
عراقچی: ویزای جام جهانی را پیگیری می‎‌کنیم
آخرین اخبار
پیروزی سایپا مقابل مس سونگون در لیگ دسته اول فوتبال
مدال برنز نماینده هی بال ایران در آسیا قطعی شد
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ بیرانوند رکورد ایران را شکست
قدردانی بلاروس از ایران به دلیل حمایت در رفع تعلیق توسط IPC
عراقچی: ویزای جام جهانی را پیگیری می‎‌کنیم
کاناوارو سرمربی ازبکستان در جام جهانی
نبی: فیفا با کسی شوخی ندارد/ تیم ملی با خیال راحت در جام جهانی شرکت می‌کند
برگزاری بازی سپاهان و آخال در ورزشگاه نقش جهان
جدیدترین واکنش باشگاه پرسپولیس به پرونده بیرانوند در دادگاه ورزش
کسب سه نشان رنگارنگ ایران در تیراندازی با کمان بین‌المللی ارمنستان
دانیال اسماعیلی‌فر به تیم ملی دعوت شد
کسری طاهری: قلعه‌نویی برای جوانان ارزش قائل می‌شود/ طارمی و سردار الگو‌های من هستند
ابرقویی: به بزرگ‌ترین آرزوی زندگی‌ام رسیدم/ بعد از اعلام لیست تیم ملی تا صبح نخوابیدم
عزم پولادمردان برای تکرار قهرمانی جهان
آخرین وضعیت وزنه بردار کلمبیا پس از سقوط وزنه
قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در مهرماه سال ۶۹
واکنش سیاوش اکبرپور به محکوم کردن استقلال: طلبم را بخشیدم
هانیه رستمیان دوباره در بوندسلیگا لژیونر شد
ستایش هازارد از یامال: فقط مسی در این سن چنین بود
وقتی آمار به برتری برای استقلال ختم نمی‌شود
سیمئونه: درباره داوران نظری ندادم
واترپلو ایران با سه برد متوالی به مرحله حذفی آسیا صعود کرد
واکنش آلگری به از دست رفتن صدرنشینی روسونری
مهرعلیزاده: جام جهانی زورخانه‌ای در هند برگزار خواهد شد/ میزبانی ایران مایه مباهات است
باران چشمه: ۱۷ کشور در مسابقات زورخانه‌ای آسیا حضور دارند
شوخی تلخ فوتبال ایران؛ امتیازات صدرنشین لیگ برتر هنوز دورقمی نشده است
سحرخیزان با تیم امید به اصفهان نرفت
زمین خوردن هاجر صفرزاده در یک قدمی خط پایان و از دست رفتن طلای جهان
آخرین اخبار از مصدومان تیم فوتبال استقلال برای لیگ برتر
هزینه‌های بدون دستاورد برای بازیکنان میلیاردی فوتبال