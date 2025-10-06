باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در هفته ششم لیگ برتر به مصاف چادرملوی اردکان رفت و با نتیجه یک بر یک متوقف شد.
رقابتهای لیگ برتر به دلیل فیفادیهای آتی تعطیل خواهد بود. در همین راستا ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، تمرینهای تیمش را به مدت چهار روز تعطیل کرد و به شاگردانش استراحت داد.
استقلال در پایان هفته ششم لیگ برتر با هفت امتیاز در رده هشتم جدول جای دارد. تراکتور، گلگهر، ملوان بندرانزلی و آلومینیوم اراک همگی با ۹ امتیاز صدرنشین جدول لیگ برتر هستند.
استقلال در پایان فیفادی پیش رو با مس رفسنجان در تهران روبهرو خواهد شد. این بازی ۲۵ مهر در ورزشگاه شهرقدس برگزار خواهد شد.