براساس اعلام وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با کسب نمره بالای ۸۰، میان ۶۳ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور موفق به کسب «رتبه اول» در ارزیابی ملی "کارنامه جوانی جمعیت وزارت بهداشت" شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر صالحی‌فرد از «کسب رتبه اول کشور در ارزیابی کارنامه جوانی جمعیت وزارت بهداشت» خبر داد و گفت: امروزه واژه «جمعیت» تنها عدد و آمار نیست، بلکه آینده‌ای فرهنگی، اقتصادی و تمدنی است و این موفقیت با همتی بلند، مدیریتی هوشمندانه، و دلسوزی درخور ستایش، نقشی ماندگار در پاسداری از ریشه‌های پویایی و جوانی جامعه ایرانی و تحقق رسالت دانشگاه در عرصه «سلامت ملی» و «پایداری نسلی» رقم زد.

وی افزود: این موفقیت ارزشمند، حاصل انسجام و همدلی همه‌جانبه اعضای دانشگاه و تجلی عملی اهداف مندرج در سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و نیز تعهد به اجرای دقیق نقشه راه سلامت جمعیت کشور است؛ اسناد راهبردی که تضمین آینده‌ای پویا و سالم را برای کشور عزیزمان پی‌ریزی می‌نمایند.

صالحی فرد ادامه داد: جوانی جمعیت، به عنوان سرمایه‌ای سترگ و زیربنای توسعه پایدار، نیازمند رویکردی علمی، میان‌رشته‌ای و هماهنگ است. دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بهره‌گیری از توان تخصصی، دانش روز و روحیه مسئولیت‌پذیری، نقش بی‌بدیلی در ارتقاء سلامت نسل‌های آتی و پایداری جمعیتی ایفا نموده است.