هفت شرکت کشاورزی از استان های قندهار و هلمند در نمایشگاه بین‌المللی غذای هند ۲۰۲۵ حاضر شدند تا محصولات افغانستان را به بیش از ۹۰ خریدار بین‌المللی معرفی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- هفت شرکت کشاورزی از قندهار و هلمند با حمایت برنامه توسعه سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، در نمایشگاه بین‌المللی غذای هند ۲۰۲۵ در دهلی‌نو شرکت کرده‌اند.

برنامه توسعه سازمان ملل در اطلاعیه‌ای تأکید کرد که این شرکت‌ها با هدف معرفی ظرفیت‌های زراعی افغانستان در سطح جهانی در این رویداد حضور یافته‌اند.

در این نمایشگاه، محصولات افغانستان از جمله میوه‌های تازه، خشکبار و گیاهان دارویی در معرض دید خریداران بین‌المللی قرار گرفته و زمینه آشنایی با بیش از ۹۰ خریدار بین‌المللی فراهم شده است.

مسئولان پروژه «ACRP» حضور این شرکت‌ها را گامی مهم در مسیر جهانی‌سازی محصولات زراعی افغانستان و تقویت نقش آن در اقتصاد کشور می‌دانند.

با وجود کیفیت بالای محصولات باغی و خشکبار افغانستان در بازارهای جهانی، نبود زیرساخت‌های استاندارد، محدودیت‌های صادراتی و چالش‌های سیاسی از جمله موانع اصلی توسعه این بخش محسوب می‌شوند.

گفتنی است با تسلط دوباره طالبان، روابط رسمی سیاسی میان کابل و دهلی‌نو محدود شده، اما تجارت میان دو کشور به‌صورت نسبی ادامه دارد. هند با وجود عدم شناسایی رسمی طالبان، به دلیل نیاز بازارهای خود به محصولات کشاورزی افغانستان، تعاملات اقتصادی را حفظ کرده است.

