باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین در کرمانشاه اظهار کرد: شهرستان قصر شیرین دارای دو مرز بین‌المللی فعال پرویزخان و خسروی است که در حوزه پرویزخان با اقلیم کردستان عراق و در مرز خسروی با دولت مرکزی عراق تعاملات تجاری برقرار است.

وی افزود: فعالیت‌های مرز پرویزخان که از دهه ۸۰ آغاز شده، به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام است و مبادلات در این مرز عمدتاً شامل صادرات خشکبار و لوازم ساختمانی از ایران و واردات سوخت و مازوت از سمت عراق می‌شود. خوشبختانه با رایزنی‌های مستمر و تأکیدات استاندار کرمانشاه مبنی بر تسهیل صادرات، هیچ مشکل خاصی در روند تبادلات تجاری وجود ندارد.

فرماندار قصرشیرین گفت: جلسات ماهانه‌ای با طرف عراقی برگزار می‌شود که یک ماه در قصر شیرین و ماه بعد در خاک عراق تشکیل می‌شود و این تعامل سازنده، موجب تقویت همکاری‌ها و تسهیل امور صادراتی شده و اکنون روند صادرات از مرز پرویزخان به صورت شبانه‌روزی و روان در حال انجام است.

شفیعی با اشاره به رفع محدودیت‌های ترافیکی و تردد رانندگان در مرز گفت: این موضوع با تدابیر لازم برطرف شده و تا پایان ماه جاری با همکاری شرکت نفت، محل سوخت‌رسانی از داخل مرز به خارج از محدوده منتقل خواهد شد که این اقدام گام مهمی در روان‌سازی فعالیت‌های تجاری است.

وی افزود: در حوزه ترانشیمنت نیز همکاری‌های مطلوبی میان دستگاه‌های دولتی ایران و عراق برقرار است و روند مبادلات روزبه‌روز بهبود می‌یابد.

فرماندار قصرشیرین گفت: در مرز خسروی نیز فعالیت تجاری از ساعت ۸ صبح تا ۶:۳۰ عصر انجام می‌شود، اما با پیگیری‌های صورت‌گرفته در تلاشیم تا مانند پرویزخان، صادرات در این مرز نیز به‌صورت شبانه‌روزی انجام گیرد.

شفیعی با اشاره به پشت سر گذاشتن ایام اربعین و تردد روان زائران حسینی گفت: تردد زائران در طول سال به‌صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود و در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد؛ اکنون در تلاشیم تا تجارت مرز خسروی نیز به همین شکل ۲۴ ساعته شود.

وی افزود: جلسات شورای مرز به‌صورت هفتگی و بازدید‌های میدانی به‌صورت یک روز در میان برگزار می‌شود تا نقاط ضعف احتمالی شناسایی و برطرف شود، خوشبختانه همکاری و همراهی تجار دو طرف مثال‌زدنی است و مشکلات مطرح‌شده در حوزه صادرات یا واردات به‌صورت مستمر پیگیری و رفع می‌شود.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به ورود منطقه آزاد تجاری به مرز پرویزخان گفت: با پیگیری‌های استاندار کرمانشاه، کد گمرکی این منطقه به نام منطقه آزاد تجاری ثبت شده و در آینده نزدیک مشوق‌ها و تخفیفات مالیاتی برای فعالان اقتصادی فراهم می‌شود و این امر رشد محسوس صادرات را در پی داشته و تلاش بر این است که مرز خسروی نیز به منطقه آزاد تجاری تبدیل شود که مقدمات آن در حال انجام است.

شفیعی بیان کرد: در مرز پرویزخان حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ نیروی کار ایرانی مشغول فعالیت هستند، اما در مرز خسروی، بخش ترانشیپمنت در سمت عراق مستقر است که برای رفع برخی موانع، روز دوشنبه جاری جلسه‌ای مشترک در خاک عراق برگزار خواهیم داشت.

وی عنوان کرد: قصرشیرین قطب پرورش ماهیان گرمسیری غیرساحلی کشور است و رتبه نخست را در این حوزه دارد، همچنین زمینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش سوختی، شیلات و کشاورزی فراهم است.

فرماندار قصرشیرین خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در این شهرستان احداث خواهد شد که نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان و توسعه تجارت استان کرمانشاه ایفا می‌کند.