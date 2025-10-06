باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آنگلا مرکل، صدراعظم پیشین آلمان، اعلام کرد که لهستان و کشورهای حوزه بالتیک تلاشها برای حل و فصل بحران اوکراین و ایجاد گفتگوی سازنده با روسیه در سال ۲۰۲۱ را مختل کردند.
مرکل در مصاحبه با روزنامه مجارستانی «پارتیزان» گفت: این (تلاش برای حل و فصل) مورد حمایت برخی کشورها قرار نگرفت. این کشورها اساسا کشورهای حوزه بالتیک بودند که با (طرح من) مخالفت کردند.
او اشاره کرد که در سال ۲۰۲۱، طرحی جدید برای گفتوگو بین اتحادیه اروپا و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، پیشنهاد داده بود، اما استونی، لتونی، لیتوانی و لهستان با این ایده مخالفت کردند. دلیل مخالفت آنها نگرانی از این بود که اتحادیه اروپا نتواند سیاست مشترکی در قبال مسکو تدوین کند.
او افزود: به هر حال، این امر محقق نشد. سپس من سمت خود را ترک کردم و پس از آن (عملیات نظامی روسیه) آغاز شد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در ماه مارس گذشته تاکید کرد که توافقنامههای مینسک فرصتی برای حل مسئله اوکراین ایجاد کرده بود، زیرا مجموعهای از اقدامات منطقی و گامبهگام را تعیین میکرد. اما، همانطور که بعدا مشخص شد، غرب و اوکراین هیچ قصدی برای اجرای آن نداشتند.
منبع: آر تی