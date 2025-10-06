مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل از راه‌اندازی ۶ سایت جدید ارتباطی در شهرستان بیله‌سوار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهریار سرداری امروز در نشست با فرماندار بیله‌سوار از پیشرفت چشمگیر پروژه‌های توسعه ارتباطی در این شهرستان خبر داد و گفت: ۲۲ طرح از مجموع ۲۸ طرح مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه پوشش اینترنت و تلفن همراه در شهرستان بیله‌سوار تاکنون اجرایی شده است.

او با اشاره به اقدام‌های صورت گرفته برای راه‌اندازی ۶ سایت جدید در شهرستان بیله‌سوار افزود: امسال در مجموع هفت سایت جدید مخابراتی در این شهرستان احداث شده و یک سایت نیز به فناوری نسل چهارم ارتقا یافته است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل گفت: این استان با ثبت‌نام ۱۷ هزار و ۵۳ نفر در طرح ملی «ایران دیجیتال» موفق به کسب رتبه نخست کشور شد.

سرداری افزود: از مجموع ۷۰ مدرسه بیله‌سوار تاکنون ۴۷۱ نفر در این طرح ملی ثبت‌نام کردند و بر اساس آمار‌ها این شهرستان رتبه ششم استان را دارد.

او با اشاره به اجرای رایگان این طرح از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: آموزش‌های تخصصی در زمینه‌های برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی، طراحی وب و آموزش‌های هوشمند از جمله محور‌های اصلی طرح ایران دیجیتال است که برای رده‌های سنی مختلف برگزار می‌شود.

منبع:ایرنا

برچسب ها: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، پوشش اینترنت ، تلفن همراه ، سایت جدید
خبرهای مرتبط
اجرای ۱۶ سایت ارتباطی ابلاغی در اردبیل
افتتاح سه سایت ارتباطی در مناطق روستایی استان اردبیل
۸۰ درصد از روستاییان استان اردبیل از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کودکان کار و خیابانی در اردبیل ساماندهی شدند
کاوش باستان‌شناسی در تپه تاریخی بی‌باغلی شهرستان بیله‌سوار
آخرین اخبار
کاوش باستان‌شناسی در تپه تاریخی بی‌باغلی شهرستان بیله‌سوار
کودکان کار و خیابانی در اردبیل ساماندهی شدند
راه اندازی ۶ سایت جدید ارتباطی در شهرستان بیله‌سوار
۲۵ هکتار زمین در شهرک صنعتی۲ اردبیل آماده واگذاری است
رشد ۹ درصدی مصرف سوخت بخش کشاورزی در اردبیل