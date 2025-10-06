باشگاه خبرنگاران جوان - شهریار سرداری امروز در نشست با فرماندار بیله‌سوار از پیشرفت چشمگیر پروژه‌های توسعه ارتباطی در این شهرستان خبر داد و گفت: ۲۲ طرح از مجموع ۲۸ طرح مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه پوشش اینترنت و تلفن همراه در شهرستان بیله‌سوار تاکنون اجرایی شده است.

او با اشاره به اقدام‌های صورت گرفته برای راه‌اندازی ۶ سایت جدید در شهرستان بیله‌سوار افزود: امسال در مجموع هفت سایت جدید مخابراتی در این شهرستان احداث شده و یک سایت نیز به فناوری نسل چهارم ارتقا یافته است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل گفت: این استان با ثبت‌نام ۱۷ هزار و ۵۳ نفر در طرح ملی «ایران دیجیتال» موفق به کسب رتبه نخست کشور شد.

سرداری افزود: از مجموع ۷۰ مدرسه بیله‌سوار تاکنون ۴۷۱ نفر در این طرح ملی ثبت‌نام کردند و بر اساس آمار‌ها این شهرستان رتبه ششم استان را دارد.

او با اشاره به اجرای رایگان این طرح از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: آموزش‌های تخصصی در زمینه‌های برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی، طراحی وب و آموزش‌های هوشمند از جمله محور‌های اصلی طرح ایران دیجیتال است که برای رده‌های سنی مختلف برگزار می‌شود.

منبع:ایرنا