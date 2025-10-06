وزارت ورزش و جوانان در اقدامی مهم و راهبردی برای توسعه ورزش بسکتبال و پرورش قهرمانان آینده، دو قطعه زمین به فدراسیون بسکتبال اهدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت ورزش و جوانان دو قطعه زمین به فدراسیون بسکتبال اهدا کرد. بر اساس این تصمیم، یک زمین به مساحت پنج هزار متر مربع برای احداث کمپ تیم‌های ملی بسکتبال پنج نفره و زمینی دیگر به مساحت هزار متر مربع برای ایجاد کمپ تیم‌های ملی بسکتبال سه نفره در اختیار فدراسیون قرار گرفته است.

این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های کلان وزارت ورزش و جوانان برای تقویت زیرساخت‌های رشته‌های ورزشی، حمایت از فدراسیون‌های ملی و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد ورزشکاران نخبه انجام می‌شود. با بهره‌برداری از این دو کمپ تخصصی، تیم‌های ملی بسکتبال در دو بخش پنج نفره و سه نفره امکان استفاده از امکانات مدرن، سالن‌های تمرینی استاندارد، مراکز بدنسازی و خدمات رفاهی مناسب را خواهند داشت.

مسئولان وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون بسکتبال تأکید کرده‌اند که ساخت این کمپ‌ها نه تنها به ارتقای جایگاه بسکتبال ایران در سطح بین‌المللی کمک می‌کند، بلکه موجب کشف استعداد‌های تازه، رشد ورزش حرفه‌ای و افزایش افتخارات ملی در این رشته خواهد شد.

برچسب ها: فدراسیون بسکتبال ، وزارت ورزش
خبرهای مرتبط
معزی‌فر: حضور تیم‌های مطرح به رونق بسکتبال کمک می‌کند/ سرمربی تیم ملی سلامت است
بیانیه فدراسیون بسکتبال درخصوص درخواست وجه یک مربی از بازیکن جوان
علیپور: مسابقات پیش‌فصل کیفیت لیگ برتر را بالا می‌برد/ اتفاقات خوبی در بسکتبال رقم می‌خورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ بیرانوند رکورد ایران را شکست
قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در مهرماه سال ۶۹
جدیدترین واکنش باشگاه پرسپولیس به پرونده بیرانوند در دادگاه ورزش
عزم پولادمردان برای تکرار قهرمانی جهان
واکنش سیاوش اکبرپور به محکوم کردن استقلال: طلبم را بخشیدم
واترپلو ایران با سه برد متوالی به مرحله حذفی آسیا صعود کرد
دانیال اسماعیلی‌فر به تیم ملی دعوت شد
برگزاری بازی سپاهان و آخال در ورزشگاه نقش جهان
آخرین وضعیت وزنه بردار کلمبیا پس از سقوط وزنه
عراقچی: ویزای جام جهانی را پیگیری می‎‌کنیم
آخرین اخبار
پیروزی سایپا مقابل مس سونگون در لیگ دسته اول فوتبال
مدال برنز نماینده هی بال ایران در آسیا قطعی شد
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ بیرانوند رکورد ایران را شکست
قدردانی بلاروس از ایران به دلیل حمایت در رفع تعلیق توسط IPC
عراقچی: ویزای جام جهانی را پیگیری می‎‌کنیم
کاناوارو سرمربی ازبکستان در جام جهانی
نبی: فیفا با کسی شوخی ندارد/ تیم ملی با خیال راحت در جام جهانی شرکت می‌کند
برگزاری بازی سپاهان و آخال در ورزشگاه نقش جهان
جدیدترین واکنش باشگاه پرسپولیس به پرونده بیرانوند در دادگاه ورزش
کسب سه نشان رنگارنگ ایران در تیراندازی با کمان بین‌المللی ارمنستان
دانیال اسماعیلی‌فر به تیم ملی دعوت شد
کسری طاهری: قلعه‌نویی برای جوانان ارزش قائل می‌شود/ طارمی و سردار الگو‌های من هستند
ابرقویی: به بزرگ‌ترین آرزوی زندگی‌ام رسیدم/ بعد از اعلام لیست تیم ملی تا صبح نخوابیدم
عزم پولادمردان برای تکرار قهرمانی جهان
آخرین وضعیت وزنه بردار کلمبیا پس از سقوط وزنه
قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در مهرماه سال ۶۹
واکنش سیاوش اکبرپور به محکوم کردن استقلال: طلبم را بخشیدم
هانیه رستمیان دوباره در بوندسلیگا لژیونر شد
ستایش هازارد از یامال: فقط مسی در این سن چنین بود
وقتی آمار به برتری برای استقلال ختم نمی‌شود
سیمئونه: درباره داوران نظری ندادم
واترپلو ایران با سه برد متوالی به مرحله حذفی آسیا صعود کرد
واکنش آلگری به از دست رفتن صدرنشینی روسونری
مهرعلیزاده: جام جهانی زورخانه‌ای در هند برگزار خواهد شد/ میزبانی ایران مایه مباهات است
باران چشمه: ۱۷ کشور در مسابقات زورخانه‌ای آسیا حضور دارند
شوخی تلخ فوتبال ایران؛ امتیازات صدرنشین لیگ برتر هنوز دورقمی نشده است
سحرخیزان با تیم امید به اصفهان نرفت
زمین خوردن هاجر صفرزاده در یک قدمی خط پایان و از دست رفتن طلای جهان
آخرین اخبار از مصدومان تیم فوتبال استقلال برای لیگ برتر
هزینه‌های بدون دستاورد برای بازیکنان میلیاردی فوتبال