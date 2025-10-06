باشگاه خبرنگاران جوان - روحالله علیآبادی سخنگوی فراکسیون ورزش با اشاره به وضعیت باشگاه استقلال، گفت: متاسفانه اتفاقات اخیر در باشگاههای فوتبال کشور همچون باشگاه پرطرفدار استقلال این احساس را ایجاد میکند که فسادی وجود دارد؛ قراردادهای عجیب و غیرشفاف با بازیکنانی بسته میشود، آن هم با افرادی که حتی پایشان به توپ نخورده و بعد همان قرارداد را فسخ میکنند.
وی افزود: پول هنگفت هلدینگهای متعلق به دولت و ملت خرج برخی از باشگاههای فوتبال میشود که به جای افزایش نشاط اجتماعی، باعث دلسردی و افسردگی هواداران شده است؛ هوادارانی که بعضا با کفشهای پاره، روی سکوها برای حمایت از برخی از بازیکنان با قراردادهای میلیاردی و یا میلیون دلاری حضور پیدا میکنند، اما انگار هیچ توجهی به دغدغههای هواداران وجود ندارد.
سخنگوی فراکسیون ورزش ادامه داد: یکی از دلایل اصلی چنین وضعیتی، بیهزینه بودن تصمیمات این افراد است که هر کاری بخواهند انجام میدهند. متأسفانه آنها اگر هم منابع تیمی را حیفومیل کرده و یا یک باشگاه به مرز نابودی برسد، نهایتا با فشار رسانهای استعفا میدهند و انگار اتفاقی رخ نداده است. باید دستگاههای نظارتی، قضایی و کمیته انضباطی با این فساد مقابله کنند.
وی اضافه کرد: هواداران و افکار عمومی بهخوبی از پشت پرده نقلوانتقالات آگاه هستند. ایجنتها قابل احترام هستند، اما دلالهای گردن کلفت پاسخگو نیستند و به صورت پکیج و بسته بازیکن میفروشند.
لک علیآبادی با اشاره به جلسه اخیر فراکسیون ورزش با اعضای هیئتمدیره استقلال گفت: در آن جلسه دغدغههای هواداران مطرح شد که به مذاق آنها خوش نیامد ولی در نهایت امروز نتایج بازیها در لیگ برتر و لیگ نخبگان یعنی مجامع برتر و بینالمللی به وضوح همه چیز را نشان میدهد که دستاوردی بهدست نیامده و تیمهای پرهوادار با وجود هزینههای هنگفت، توفیق چندانی کسب نکردهاند؛ باید تدبیر دیگری اندیشیده شود.
منبع: ایسنا