در دوره جدید مدیریت شهری، ۱۰ همراه‌سرا برای اسکان همراهان بیماران احداث و فعال شده است و ساخت چهار همراه‌سرای دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای حمایت از خانواده‌های بیماران و کاهش دغدغه‌های همراهان در زمان بستری عزیزانشان، سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با همکاری مراکز درمانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی، اقدام به راه‌اندازی ۱۰ همراه‌سرا در مناطق مختلف پایتخت طی ۴ سال اخیر کرده است. این مراکز با هدف تأمین اقامتگاه‌های موقت و رایگان برای همراهان بیماران بستری در بیمارستان‌ها ایجاد شده‌اند و خدمات رفاهی، مشاوره‌ای و حمایتی متنوعی را به‌صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار می‌دهند.

همراه‌سرا‌های تهران با استاندارد‌های مناسب رفاهی و در مجاورت بیمارستان‌های مهم شهر فعالیت می‌کنند تا خانواده‌ها بتوانند بدون دغدغه اقامت، روند درمان بیماران خود را پیگیری کنند.

در منطقه ۲، همراه‌سرای بیمارستان حضرت رسول (ص) با ظرفیت ۷۰ نفر واقع شده است. در منطقه ۳، همراه‌سرای امید در مجاورت بیمارستان مفید با ظرفیت ۵۰ نفر فعالیت می‌کند.

در منطقه ۷ نیز همراه‌سرای آیت‌الله مدنی نزدیک بیمارستان امام حسین (ع) با ظرفیت ۵۲ نفر آماده ارائه خدمات به همراهان بیماران این مرکز درمانی است.

در قلب پایتخت و منطقه ۶ هم چند همراه‌سرای مهم فعال هستند؛ همراه‌سرای نور با ظرفیت ۸۵ نفر، همراه‌سرای مادران با ظرفیت ۵۰ نفر، همراه‌سرای جوادالائمه (ع) با ظرفیت ۸۵ نفر و همراه‌سرای پناه با ظرفیت ۷۵ نفر در این منطقه فعالیت می‌کنند که همگی در مجاورت بیمارستان امام خمینی (ره) قرار دارد. 

در منطقه ۱۱ نیز همراه‌سرای بیمارستان بهارلو و فارابی با ظرفیت ۱۸ نفر راه‌اندازی شده و خدمات خود را به همراهان بیماران این دو مرکز ارائه می‌کند.

در منطقه ۱۲، همراه‌سرای سنگلج با ظرفیت ۲۰ نفر در مجاورت بیمارستان‌های سینا و سیدالشهدا فعالیت دارد.م

در جنوب شهر و منطقه ۲۰ نیز همراه‌سرای بیمارستان شهدای هفتم تیر با ظرفیت ۵۰ نفر به بهره‌برداری رسیده است.

احداث ۴ همراه‌سرای دیگر در نزدیکی بیمارستان شهدای تجریش و امامزاده صالح، در مجاورت بیمارستان لبافی‌نژاد، نزدیک پژوهشکده رویان و در مجاورت بیمارستان‌های شریعتی و امام‌خمینی در دستور کار قرار دارند.

۴ همراه‌سرای جدید تهران

