باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد مسکن اظهار داشت:ارتباط بسیار خوبی بین وزارت راه و شهرسازی و رئیس بنیاد مسکن برقرار شده است. همچنین، بنیاد مسکن استقلال دارد و زیرمجموعه یکی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی نیست و ماموریت‌های ویژه‌ای برای آن تعریف شده است.

وی ادامه داد: بنیاد مسکن می‌تواند خدمات واقعی را با سرعت و کیفیت مطلوب به اقشار ویژه ارائه دهد و مسکن محرومان را به‌خوبی تأمین کند. اساساً وجود وزارت راه و شهرسازی برای تسهیل این امور است.

او با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری ساخت مسکن محرومان است و این موضوع به‌عنوان اولویت دولت چهاردهم شناخته شده است گفت: با راه‌اندازی سامانه ایرانیان و شناسایی محرومان، مشکلات کمتری وجود دارد. اولویت این دولت پاسخگویی به محرومان است، به‌ویژه آن‌هایی که در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر ساکن هستند.

صادق توضیح داد: براساس ماده قانونی، زمین‌ها با شفافیت در اختیار قرار می‌گیرند، اما هنوز مشکلاتی مانند کمبود آب و مسائل زیست‌محیطی وجود دارد. با این حال، مشکلات در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و روستاها کمتر است.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: تهیه طرح‌های هادی روستایی و بازنگری در این طرح‌ها باید در اولویت قرار گیرد. ساکنان روستایی که اصالت و اولویت دارند و هنوز در آنجا زندگی می‌کنند، باید در طرح هادی روستایی مورد توجه قرار گیرند و سکونت و خدمات پشتیبانی به‌طور مناسبی شکل بگیرد.

وی افزود:یکی از مشکلات در این بخش این است که وزارت راه و شهرسازی دستور داده است که بنیاد مسکن به‌عنوان کارگزار وارد عمل شود که این موضوع خود مشکلاتی را ایجاد کرده است.

او یادآور شد: ورود مجدد به مسکن محرومان باید در اولویت قرار گیرد و این امر ضروری است. در حال حاضر، فرصت بسیار محدودی برای رسیدگی به مطالباتی که تلنبار شده وجود دارد.

صادق با اشاره به اینکه بنیاد مسکن به عنوان یک نهاد مستقل، وظایف خاصی دارد و زیرمجموعه یکی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی نیست گفت: این استقلال به بنیاد مسکن این امکان را می‌دهد که خدمات خود را با کیفیت و سرعت بیشتری به اقشار ویژه و محروم جامعه ارائه دهد.

وی افزود: بنیاد مسکن توانسته است با تمرکز بر ارائه خدمات به محرومان، نقش موثری در تأمین مسکن برای این اقشار ایفا کند.

صادق با اشاره به اینکه واقعیت این است که ارتباطی که با بنیاد مسکن برقرار شد و سپرده‌ای که به این بنیاد واگذار گردید گفت: در اکثر شهرهایی که این اتفاق افتاد، پیش‌بینی‌های خوبی انجام گرفت و تا حدی توانستیم پاسخگویی کیفی به مردم داشته باشیم.

وی افزود: اما مشکل اصلی در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها وجود محدودیت‌های آمایشی است. قطعاً توجه به روستاهایی که می‌توانند پشتیبان کلان‌شهرها باشند، مهم است. همچنین، شهرهای کوچکی که بستر مهاجرت معکوس در آن‌ها آماده می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرند.

او بیان کرد: مهاجرت معکوس به هیچ وجه دستوری نیست و نمی‌توان به سادگی گفت که از تهران به فلان روستا بروید. مثلاً نمی‌توانم یک روستای ۴۰ هکتاری را به ۴۴۰ هکتار تبدیل کنم. این تغییرات می‌تواند هویت فرهنگی و اصالت آن منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بسترسازی برای مهاجرت معکوس با شیوه‌نامه‌هایی که در معاونت مسکن انجام شده، در حال پیشرفت است. برخی از این شیوه‌نامه‌ها به زودی ابلاغ خواهند شد و برخی دیگر در حال اقدام هستند. این کار با هماهنگی نزدیک بنیاد مسکن و وزارت انجام می‌شود و امیدواریم که بسترها به مراتب آماده‌تر شوند.

وی ادامه داد: ما از سال‌های گذشته متوجه شدیم که کجاها چه اشکالاتی وجود داشته و چه اشتباهاتی انجام شده است. حالا با شیوه‌نامه‌هایی که پیگیری می‌شود، می‌توانیم بستر را هموارتر کنیم تا اراضی مناسب، به ویژه زمین‌هایی که آماده ساخت هستند، در اختیار مردم قرار گیرد.

صادق گفت: در چند ماه گذشته، تعامل بسیار نزدیکی با بنیاد مسکن صورت گرفته و سامانه تم نیز به این بنیاد وصل شده است که خود قدم بلندی در این مسیر محسوب می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: بنیاد مسکن تنها وظیفه ساخت مسکن برای روستاییان و قشر محروم را ندارد، بلکه باید به تولید مصالح و پشتیبانی از شرکت‌های ساختمانی نیز بپردازد. هدف این است که از ابتدا تا انتهای فرآیند مسکن‌سازی، پاسخگو به نیازهای محرومان باشیم.

وی ادامه داد: بنیاد مسکن باید به مطالبه‌گری قشر محروم پاسخ دهد و از این طریق در جهت بهبود وضعیت مسکن حرکت کند. سوال اصلی این است که چقدر در این مسیر موفق بوده‌ایم و آیا توانسته‌ایم به وعده‌هایمان عمل کنیم؟

صادق یادآور شد: این استقلال به ما این امکان را می‌دهد که خدمات واقعی را با کیفیت بالا و سرعت به گروه هدف ارائه دهیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: تصمیم‌گیری مستقل به بنیاد مسکن این امکان را می‌دهد که به شکل مؤثری به نیازهای محرومان پاسخ دهد و در کنار آن با وزارت راه و شهرسازی همکاری کند.

صادق گفت: اولویت فعلی دولت چهاردهم، پاسخگویی به نیازهای مسکن مردم است. شناسایی محرومان و ارائه خدمات به آن‌ها باید به شکل بهینه‌ای انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: شناسایی محرومان با توجه به سامانه‌های موجود در وزارت کار و بهداشت به مراتب آسان‌تر شده، اما هنوز هم چالش‌هایی در پاسخگویی به نیازها وجود دارد.

وی افزود: بنیاد مسکن با حفظ استقلال و همکاری با وزارت راه و شهرسازی، باید در جهت بهبود وضعیت مسکن و پاسخگویی به نیازهای محرومان تلاش کند. این موضوع به عنوان یک اولویت ملی باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم به اهداف خود در راستای کمک به قشر مستضعف دست یابیم.

او بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که بنیاد مسکن در سال‌های گذشته انجام داده، تهیه طرح هادی روستایی است. در تمام سفرهایی که می‌روم، همیشه خواسته‌ای برای بازنگری این طرح‌ها وجود دارد. آقای صالحی زحمات زیادی کشیده‌اند و یکی از اولویت‌های مهم ما باید بازنگری طرح‌های هادی روستایی باشد.

وی ادامه داد: با بازنگری طرح‌های هادی، ساکنان روستا که دارای هویت و فرهنگی غنی هستند، می‌توانند در محیط زندگی خود به رشد و توسعه ادامه دهند. این طرح‌ها باید پاسخگوی نیازهای بچه‌های روستایی باشند و به تقویت هویت و فرهنگ آن‌ها کمک کنند.

او بیان کرد:در خصوص شهرهای کوچک و میان مقیاس، بنیاد مسکن می‌تواند با تجربه‌ای که دارد، بیش از هزار شهر را وارد این پروسه کند. آماده‌سازی و مکان‌یابی در این شهرها باید به شکل مؤثری انجام شود.

صادق گفت: در سال‌های اخیر، ورود بنیاد مسکن به ساخت و سازها با چالش‌هایی همراه بوده است. در برخی موارد، وزارت مسکن دستور داد که بنیاد مسکن وارد عمل شود، اما این ورود همیشه موفقیت‌آمیز نبوده است. برخی از ساختمان‌ها نیمه‌تمام مانده‌اند یا با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد:بنیاد مسکن باید در تعامل و هم‌افزایی با سایر نهادها پیش برود. در حال حاضر، مشکلاتی وجود دارد که باید حل و فصل شوند، و بنیاد مسکن در این زمینه کمک می‌کند.

صادق گفت:بنیاد مسکن به دنبال ورود مجدد به بازار مسکن برای محرومان در دهک‌های یک تا پنج است. این اقدام باید در چارچوب اساسنامه‌ای که مصوب شده و ماموریت اصلی بنیاد مسکن است، انجام شود.