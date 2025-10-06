معاون اداری وزارت علوم از اصلاح آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور طی یک فرایند کارشناسی گسترده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور در نشستی فوق‌العاده، با هدف ارتقای جایگاه اعضای غیر هیات علمی و هم‌سویی با سیاست‌های جدید وزارت علوم، با اصلاح و تصویب آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی موافقت کردند.

آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور در پی یک فرایند کارشناسی گسترده و نزدیک به هفت هزار نفر ساعت کار تخصصی، اصلاح و به تصویب رسید.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه این مصوبه، نتیجه ماه‌ها تلاش مشترک این معاونت و مرکز هیات‌های امناست و به‌زودی اجرای آن در دانشگاه‌ها آغاز خواهد شد، اظهار داشت: این اصلاحیه با همکاری فشرده و شبانه‌روزی مرکز هیات‌های امنا و معاونت اداری، مالی و منابع انسانی وزارت علوم، با هدف رفع نارسایی‌های گذشته، افزایش عدالت در نظام پرداخت، ایجاد مسیر‌های روشن ارتقای شغلی و هم‌سویی با مأموریت‌های ملی آموزش عالی تدوین و تصویب شد.

مهدی پندار تصریح کرد: این آیین‌نامه در راستای ماده (۱) قانون احکام دائمی توسعه کشور و طی مراحل قانونی لازم، در سقف بودجه‌های مصوب سال جاری اجرا خواهد شد و بار مالی آن در چارچوب اعتبارات تخصیصی مدیریت می‌شود.

وی تأکید کرد: این اصلاحیه نه تنها پاسخی به مطالبات به‌حق کارکنان است، بلکه نقطه عطفی در تاریخ مدیریت منابع انسانی دانشگاه‌ها خواهد بود و انگیزه و رضایت‌مندی منابع انسانی را افزایش می‌دهد.

پندار خاطرنشان کرد: پس از نهایی شدن اصلاح آیین‌نامه اعضای غیر هیات علمی، با همین رویکرد عدالت‌محور و بهره‌وری‌گرا، آیین‌نامه اعضای هیات علمی نیز در دست تدوین است و به‌زودی برای تصویب و ابلاغ ارائه خواهد شد.

بر اساس این اصلاحیه؛ نظام پرداختی جدید مبتنی بر عملکرد اعضا طراحی شده است و حقوق مکتسبه کارکنان تثبیت می‌شود، مسیر ارتقای شغلی به‌جای مدرک‌گرایی، بر پایه تجربه، مهارت و نتایج ارزیابی عملکرد تعریف شده است و همچنین شاخص‌های شفاف و مأموریت‌محور در نظام ارزیابی چندلایه گنجانده شده است.

اجرای این مصوبه در امسال و سال‌های آتی در چارچوب سقف اعتبارات هزینه‌ای و درآمد‌های اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات مشمول الزامی است.

منبع: وزارت علوم

برچسب ها: دانشگاه ها ، وزارت علوم
