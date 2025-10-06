باشگاه خبرنگاران جوان - دادخدا سالاری در دیدار مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان، ضمن اشاره به صف‌های طویل سوخت به خصوص در جنوب و شرق استان، بخش قابل توجهی از این وضعیت را ناشی از قوانینی از جمله اجرای معیوب سیستم کدینگ سوخت برشمرد که تبعات آن متوجه شهروندان شده، در حالی که هرچند در جایگاه‌ها نیز شاهد درصدی از قاچاق سوخت هستیم و باید جلو آن گرفته شود، اما عمده قاچاق سوخت عموما از روش‌هایی غیر از نازل جایگاه‌ها از جمله انبار‌ها و پالایشگاه‌ها انجام می‌شود و ما به جای جلوگیری از قاچاق در جایگاه ها، کل شهروندان را درگیر مشکل و نارسایی کرده‌ایم.



وی ضمن اشاره به این مطلب که باید با دقت کار خود را انجام دهیم که مردم ضرر نکنند و در زندگی روزمره خود آسیب نبینند، اظهارداشت؟ سوال مهم و اساسی این است که چرا در حال حاضر بازنده اصلی سیستم کدینگ مردم به ویژه مردم جنوب و شرق استان کرمان هستند؟ تفاوت مردم جنوب و شرق استان با مردم تهران و دیگر استان‌های مرکزی و شمال کشور چیست؟ و چرا در دیگر استان‌ها محدودیتی وجود ندارد؟



سالاری ضمن انتقاد از وضعیت سهمیه‌بندی و محدودیت‌های ناشی از اجرای معیوب کدینگ سوخت که سبب ایجاد یک ناعدالتی اجتماعی شده ادامه داد: چرا افراد متمول به طور مثال در تهران یا سایر شهر‌های کشور که پورشه و بنز دارند، باید سهل الوصول‌ترین و بیشترین دسترسی را به سوخت موردنیاز خود داشته باشند، اما یک فرد در مناطق محروم جنوب و شرق استان کرمان که درگیر تنگانا‌های زیادی برای ارتزاق زندگی خود است، برای رفتن به سراغ حرفه کارگری، کشاورزی و تامین معیشت خانواده اش نیز باید با یک پراید برای ۳۰ لیتر سوخت سه یا چهار ساعت در صف بایستد؟



وی ضمن تاکید بر این مطلب که هزینه و دشواری‌های ناشی از قاچاق سوخت نباید گریبانگیر مردمی شود که برای تامین معیشت خود سختی‌های زیادی را تحمل می‌کنند، اظهارداشت: اجرای معیوب سیستم کدینگ سوخت در جنوب و شرق استان کرمان موجب می‌شود که سوخت مورد نیاز این مردم در این نقاط محروم به آسانی مثل دیگر مناطق کشور توزیع نشود، اما در دیگر نقاط همین سوخت آسان و بی دردسر بعضا صرف دور دور کردن و حرکات نمایشی آقازاده‌ها و متمولان در شهر‌های برخوردار شود که این رویه پذیرفتنی نیست و اصلاح آن باید در اولویت قرار گیرد.



**** با پیگیری سازمان بازرسی ایجاد شرکت پخش فراورده‌های نفتی جنوب کرمان تصویب شد



بازرس کل قضائی استان کرمان در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: در راستای پیگیری دغدغه‌های مردم جنوب و شرق استان، ضمن بررسی گزارشات رسیده به این سازمان و بازدید‌های میدانی بازرسان این سازمان، در پی نارضایتی‌های عمومی از اجرای معیوب سیستم توزیع سوخت و عدم نظارت صحیح در این زمینه به لحاظ گستردگی استان، مکاتباتی با سازمان بازرسی کل کشور انجام شد و با همراهی معاونت اقتصادی و مدیرکل حوزه نفت سازمان بازرسی کل کشور و پیگیری وزارت نفت و سازمان‌های وابسته از جمله شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ایجاد شرکت پخش منطقه جنوب کرمان به تصویب رسید.



سالاری در این زمینه همچنین از پشتیبانی‌ها و اقدامات استاندار کرمان در راستای ایجاد شرکت پخش فراورده‌های نفتی منطقه جنوب کرمان نیز تقدیر کرد.

**** لزوم جبران کمبود نظارت‌ها در حوزه توزیع سوخت در استان



بازرس کل قضائی استان کرمان همچنین از ایجاد ساختار شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در جنوب استان به عنوان اقدامی مثبت برای افزایش نظارت‌ها یاد کرد و اظهارداشت: گستردگی پهنه استان، تفاوت اقلیم و محرومیت‌های موجود موجب شده که برنامه‌ریزی‌های انجام شده در شمال استان برای جنوب پاسخگو نباشد، لیکن تا زمان راه اندازی ساختار شرکت پخش فراورده‌های نفتی منطقه جنوب استان نیز باید اقدامات عاجل از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کرمان در این شهرستان‌ها انجام شود.



سالاری با اشاره به اینکه فرآیند نظارت ما در این عرصه کافی نیست، خواستار رویکردی نو در مدیریت جدید شد تا با برنامه‌هایی نوین، از آسیب دیدن مردم جلوگیری شود.



وی همچنین بر لزوم آسیب‌شناسی روند قاچاق و ارائه طرح‌های جدید مبتنی بر سامانه‌های هوشمند برای مبارزه با قاچاق تأکید کرد و پرسید: چرا باید سهمیه‌ها را در جنوب و شرق استان کرمان کم کنیم؟ اگر تراکتور یا خودروی سنگینی کار می‌کند که باید سهمیه آن را بدهیم و اگر کار نمی‌کند چرا به آن سوخت می‌دهیم؟

**** مدیران غیرمرتبط به حوزه پخش فرآورده‌های سوختی ورود نکنند



بازرس کل قضائی استان کرمان تاکید کرد: موضوع پخش فرآورده‌های نفتی باید در دست شرکت مربوطه در استان باشد و باید از مداخلات سایر سازمان‌ها و مسئولان به این حوزه جلوگیری گردد.



سالاری اظهارداشت: نباید با نامه یک مدیر و مسئول و نیز صدور حواله‌هایی که وجهه قانونی ندارند، انتظار داشت سوخت بدون نظارت و بی واسطه در اختیار افراد مختلف قرار گیرد و این مهم باید بر اساس یک ضابطه و به شکلی قانونمند دنبال گردد.



وی تصریح کرد: به منظور جمع شدن صف‌های طویل در جایگاه‌های عرضه سوخت نیز مقرر است عرضه سوخت با کارت جایگاه به جای یک اپراتور، توسط دو یا سه اپراتورانجام شود و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان باید این موضوع را به نحوی پیگیری کند که صف‌های موجود در جایگاه‌های عرضه سوخت کرمان از میان برداشته شود.



وی اظهارداشت: ایجاد باسکول‌های پلاک خوان در انبار‌های سوخت گیری در استان کرمان از موضوعات مهمی است که از سوی بازرسی کل استان پیگیری می‌شود و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان باید در این زمینه اقدام عاجلی را انجام دهد.



بازرس کل قضائی استان کرمان تاکید کرد: اجرای طرح پلاک سوم از موضوعاتی است که برای حل مشکلات مردم در جنوب و شرق استان باید در اولویت قرار گیرد که در نتیجه اجرای این طرح پس از استقرار پلاک خوان، خودرو بعد از دو نوبت سوخت گیری در روز، در نوبت سوم امکان سوخت گیری نخواهد داشت.



**** آمادگی شرکت پخش برای ساماندهی مسائل حوزه سوخت در استان



مدیر شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کرمان نیز از آمادگی خود برای ساماندهی مسائل مربوط به حوزه سوخت در استان خبر داد.



احمد سالاری فر افزود: به منظور حل مشکلات مردم استان کرمان در حوزه سوخت، تلاش می‌شود که بر مبنای برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اقدام نموده و پاسخ مناسبی به دغدغه‌های مردم دیار کریمان ارائه نمائیم.



وی از حمایت‌های سازمان بازرسی به منظور حل مشکلات مردم در حوزه تامین سوخت نیز تقدیر کرد و اظهارداشت: با استمداد از خداوند متعال، حرکت رو به جلو و برنامه‌ریزی منسجم، به دنبال تسریع در پیشرفت شرکت نفت منطقه کرمان و ارتقای عملکرد مجموعه به ویژه توجه به منابع انسانی و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه هستیم.



وی تصریح کرد: به منظور رفع مشکلات ناشی از ایجاد صف در جایگاه‌های عرضه سوخت، به زودی سهمیه‌های آزاد جایگاه‌ها به نحوی تعیین می‌گردد که با افزایش نازل‌های مربوط به عرضه سوخت آزاد، روند عرضه این سوخت سرعت یابد و از ایجاد صف در جایگاه‌ها جلوگیری گردد.



سالاری فر اظهارداشت: موارد مورد تاکید بازرس کل استان کرمان در زمینه اجرای طرح پلاک سوم و باسکول‌های پلاک خوان نیز در استان کرمان دنبال می‌گردد تا در سریع‌ترین زمان ممکن اجرایی گردند.



منبع: دادگستری کرمان