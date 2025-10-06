رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: در ادامه اقدامات جهادی و خیریه قرارگاه جهادی دانشگاه، ۱۵ کودک نیازمند با مشکلات لوزه در بیمارستان بزرگ دزفول(دکتر گنجویان) تحت عمل جراحی رایگان قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ دکتر علیرضا خسروپناه گفت: در این برنامه پس از بیمار یابی و ویزیت حدود ۱۰۰ بیمار توسط متخصصان گوش و حلق و بینی دانشگاه(خانم دکتر عبدالله پور،اقایان دکتر خادمعلی و پورخسروی)، ۱۵ کودک تحت عمل جراحی رایگان لوزه(تانسیلکتومی) قرار گرفت.

 دکتر خسروپناه با بیان اینکه عمل لوزه معمولاً در مواردی انجام می‌شود که لوزه‌ها مشکلاتی ایجاد می‌کنند یا به طور مداوم دچار عفونت و التهاب و کاهش شنوایی می‌شوند گفت: هدف از اجرای این برنامه ها، کاهش آلام و کمک به هزینه های درمان خانواده های نیازمندی است که بدلیل مشکلات اقتصادی و مالی از عهده درمان بیماران بر نیامده و در ادامه با عوارض جبران ناپذیری مواجه میشوند.

 این برنامه با همکاری قرارگاه جهادی نسل سومی دانشگاه شهید بهشتی تهران و تیم اتاق عمل بیمارستان بزرگ دزفول(دکتر گنجویان) و با حضور دکتر فرشید آچاک متخصص گوش، حلق، بینی از تهران انجام شد.

منبع روابط عمومی 

