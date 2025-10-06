خانه عکاسان ایران فراخوان رویداد مستندنگاری «زندگی در جنگ» را با هدف بازنمایی ابعاد مختلف زندگی و مقاومت مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روایت «زندگی در جنگ» رقابتی با رویکردی مستندنگارانه و با بهره‌گیری از تجربه‌های دوران دفاع مقدس، درصدد است ضمن شناسایی استعداد‌های هنری و رسانه‌ای، به آسیب‌شناسی فضای مدیریت رسانه‌ای و هنری در شرایط بحران نیز بپردازد.

بر اساس این فراخوان، موضوعات اصلی شامل زندگی روزمره مردم در خانه و محله در دوران جنگ، مشارکت نیرو‌های مردمی در کنار نظامیان، امداد و کمک‌های پزشکی، وضعیت مجروحان، تخریب خانه‌ها و مراکز عمومی، نقش زنان و کودکان در جنگ، آیین‌های تشییع و تدفین شهدا، تبلیغات مردمی و تغییر سبک زندگی در شرایط جنگ است.

این رویداد در دو بخش حرفه‌ای و مردمی برگزار می‌شود.

بخش حرفه‌ای شامل تک‌عکس و مجموعه عکس حرفه‌ای عکاسان است و بخش مردمی عکس، ویدئو و روایت مردمی از روز‌های جنگ و یا پس از آن را شامل می‌شود.

در بخش حرفه‌ای هر عکاس می‌تواند حداکثر ۱۰ تک عکس و یک مجموعه شامل حداقل ۵ و حداکثر ۱۲ عکس ارائه کند.

جوایز در بخش حرفه‌ای برای مجموعه عکس شامل ۴۵، ۳۵ و ۲۵ میلیون تومان به نفرات اول تا سوم و در بخش تک عکس شامل ۳۰، ۲۵ و ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین حق‌التألیف ۵ میلیون تومان برای هر مجموعه و ۳ میلیون تومان برای هر تک‌عکس در نظر گرفته شده است.

شرکت کنندگان بخش مردمی و نوجوانان می‌توانند تعداد حداکثر ۸ عکس و ۵ ویدئوی کوتاه تدوین شده و یا خام و ۵ روایت صوتی حداکثر ۵ دقیقه‌ای یا متنی حداکثر ۵۰۰ کلمه‌ای به دبیرخانه ارسال کنند.

در بخش مردمی، ۱۵ نفر در سه قالب عکس، ویدئو و روایت، هر یک مبلغ ۱۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

جایزه ویژه نوجوانان نیز شامل ۵ میلیون تومان برای شش نفر زیر ۱۸ سال و برگزاری کارگاه‌های آموزشی رایگان است.

به همه راه‌یافتگان به نمایشگاه، گواهی حضور و کاتالوگ رویداد اهدا خواهد شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه، مهلت ارسال آثار تا ۱۳ آبان ۱۴۰۴ تعیین شده و نتایج پس از داوری اعلام خواهد شد.

برچسب ها: روایت جنگ ، جشنواره عکاسی
