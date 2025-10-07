سخنگوی فراکسیون ورزش می گوید که ما در ترکیب و نفرات تیم ها دخالت نمی کنیم بلکه در بخش مالی و قراردادها ورود می کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله لک علی‌آبادی سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده مردم درود و ازنا در مجلس اظهار کرد: هواداران فوتبال و هم پیشکسوتان و هم هواداران پیام‌های بسیار زیادی برای ما می‌فرستند و آنها از وضعیتی که به هر حال برای تیم‌های طرفدارشان اتفاق افتاده و با هزینه‌هایی که دارد می‌شود، نگران هستند. من بار‌ها گفتم که ما مخالف هزینه کردن در فوتبال نیستیم، مخصوصاً وقتی کشور‌های حوزه خلیج فارس پول‌های آن‌چنانی دارند هزینه می‌کنند و بازیکن‌های درجه‌یک دنیا را برای خودشان می‌آورند. در نتیجه، من به عنوان سخنگوی فراکسیون ورزش بار‌ها عرض کردم و الان هم می‌گویم: ما همه تلاشمان را می‌کنیم که اتفاقاً تیم‌های فوتبال از نظر مالی قدرتمند بشوند.

او افزود: الان کنسرسیوم بانک‌ها و هلدینگ خلیج فارس وارد فوتبال شدند و دارند پول می‌دهند. معادن بزرگی که ما داریم، به تیم‌های لیگ برتری دارند در واقع پول می‌دهند. اما نگرانی هوادار و پیشکسوتان چیست؟ چرا ناراحت‌اند؟ به خاطر این‌که قرارداد‌هایی دارد بسته می‌شود که این قرارداد‌ها واقعاً شائبه در آن وجود دارد. نقش ایجنت‌ها و یا بعضی وقت‌ها دلال‌ها در جا به جایی پول‌های زیاد در فوتبال در حدود ۲ هزار میلیارد، هزار و پانصد میلیارد بیداد می‌کنند! بعد خیلی راحت می‌آییم با فلان بازیکن میلیون دلاری قرارداد می‌بندیم و هیچ نتیجه‌ای هم ندارد. من نمی‌گویم چه بازیکنی را بگیرید یا نگیرید. یکی از مجری‌ها را دیدم متأسفانه با یک لحن خیلی بدی صحبت کرد، که بعضی وقت‌ها افرادی که خودشان را روی صندلی‌های اشتباهی نشاندند با مثلاً مسخره‌بازی و... یک ذره شخصیت هم چیز خوبی است، به نمایندگان مجلس توهین می‌کنند و می‌گویندکه شما چرا ورود کردید در فوتبال؟ بروید به اقتصاد مردم برسد! عزیز من، اگر نمی‌دانید بدانید مردم امروز همین الان که دارم صحبت می‌کنم، برای ۵۰ میلیون تومان وام باید در صف یک‌ساله بانک‌ها بمانند. بعد فلان بازیکن می‌آید ۱۰۰ میلیارد پول می‌گیرد، فلان دلال ۲۰ میلیارد و ۲۳ میلیارد پول می‌گیرد! چرا ما ورود نکنیم؟ اگر این مشکل اقتصادی نیست، اگر این معضل اقتصادی برای کشور نیست، پس چیست؟ به نظر من باید قرارداد‌ها شفاف باشد.

او افزود: بنده یک جلسه با جناب آقای دکتر خداییان، رئیس محترم بازرسی کل کشور، داشتم؛ نشستی در مورد اتفاقاً همین باشگاه‌ها، قرارداد‌ها و دلالی‌هایی بود که در واقع شائبه‌هایی هم داشت. شاید هم ان‌شا الله که این‌طور نیست ـ نهاد‌های نظارتی وقتی ورود می‌کنند، اثبات بشود که اشتباه کردند. ما دوست نداریم فساد در فوتبال باشد. اما به هر حال امروز تمام سکو‌ها نگران‌اند؛ فرقی هم نمی‌کند. حالا تیم‌های بزرگ، همین پنجره‌ها بسته می‌شود، بعد طرف می‌آید خیلی راحت هر چه دوست دارد می‌گوید و یک چشم‌انداز عجیب‌وغریب هم برای هواداران ترسیم می‌کنند. به نظر من اینها متوهم‌اند. آن‌چه که امروز هواداران ما دارند می‌بینند، متأسفانه هر روز بدتر از دیروز است. این تیم‌ها و باشگاه‌هایی مثل استقلال و پرسپولیس، تیم‌های سرخ و آبی، با خون دل پیشکسوتان به این جایگاه رسیده‌اند. هواداران جانشان را داده‌اند تا امروز به این‌جا برسند. این در واقع یک پایگاه اجتماعی، ورزشی و فرهنگی قوی ایجاد شده است. اینها چه کار کردند برای نشاط اجتماعی؟ وظیفه اجتماعی‌شان کجا بود؟ مسئولیت اجتماعی این باشگاه‌ها کجا بود؟ کجا کار کردند با این همه پول؟ به همین خاطر مطمئن باشید، بنده عرض کردم که در کنار هواداران و پیشکسوتان خواهم بود. اجازه نمی‌دهم هر کسی راحت بیاید و در فوتبال چنگ بیاندازد و سازه‌های عظیمی را که با خون دل پنجاه سال، شصت سال، یک عده زندگی‌شان را گذاشتند، ساق پایشان را گذاشتند و این‌جوری هم پول نگرفتند، تخریب بکند.

لک علی آبادی گفت: امروز اعتبار دیگران را یک عده مدیر که به نظر من ناکارآمدند، دارند ضربه می‌زنند. امیدوارم که به خودشان بیایند، امیدوارم که صدای هوادار را بشنوند، امیدوارم با زیاد کردن صدای بلندگو‌ها باعث نشوند که فکر کنند مردم ما گوش شنوا ندارند. به هر حال این صدا‌ها می‌رسد. یعنی همه، من فکر می‌کنم، هواداران ما، ورزشکاران ما، فوتبالیست‌های ما، همه مردم این صدا را می‌شنوند؛ الا آن کسی که باید بشنود. امیدوارم که ما واقعاً آرزو می‌کنیم هیچ فسادی وجود نداشته باشد، فقط ناکارآمدی باشد. این اقتصاد که در حوزه قرارداد بسته می‌شود آیا معطوف به هر ۲ تیم استقلال و پرسپولیس است؟ ببینید، قرارداد‌هایی که دارد بسته می‌شود، من فقط بحثم استقلال و پرسپولیس نیست. حالا تیم‌های خصوصی را ما کاری نداریم؛ به هر حال پول، پول خودشان است و خودشان ایجاد می‌کنند. اما تیم‌هایی که با پول دولتی و پول بیت‌المال و پول مردم اداره می‌شوند... نگاه کنید، پول مردم است. اصلاً تیم‌ها مال مردم‌اند. یعنی این‌که شما فکر کنید استقلال و پرسپولیس مِلک شخصی کسی است یا به کسی به ارث رسیده، این‌طور نیست. مال مردم است.

سخنگوی فراکسیون ورزشی بیان کرد: مردم دارند گریه می‌کنند. همه این جوان‌ها با شرایط خیلی سختی می‌آیند؛ طرف ممکن است از شهرستان راه بیفتد برای دیدن تیم محبوبش، یک روز، ۲ روز، چه هزینه‌هایی می‌کند و ممکن است خیلی محدودیت‌ها را به جان بخرد برای یک ماهش که بیاید بازی را ببیند. بعد خیلی راحت ما می‌آییم و میلیاردی جابه‌جا می‌کنیم! به همین خاطر عرض من این است که ما فقط بحث استقلال و پرسپولیس را نداریم؛ همه تیم‌های لیگ برتری، حتی لیگ یکی، تیم‌هایی که در واقع پول‌های مردم، پول بیت‌المال و پول دولت را دارند صرف می‌کنند. عرض کردم در جلسه‌ای که با آقای دکتر خداییان و جناب دکتر شگین، معاون راهبردی بازرسی کل کشور داشتیم، مطرح کردیم و قرار شد به صورت مکاتبه مشکلاتی که وجود دارد و نگرانی‌هایی که پیشکسوتان دارند مطرح بکنیم تا ان‌شاالله بررسی بشود. عرض کردم ما هیچ‌وقت نه در ترکیب تیم دخالت کردیم و نه دخالت خواهیم کرد و نه همکاری با این کار‌ها داریم. آن چیزی که وظیفه نظارتی مجلس و در واقع سازمان‌های نظارتی است، ورود به بخشی است که دولت دارد کمک می‌دهد.

او در پایان گفت: سقف قراردادها، سقف مالی باشگاه‌ها چقدر بوده؟ هفتصد میلیارد ماکسیمم بوده، بین پانصد تا هفتصد میلیارد. راحت می‌آیند می‌گویند ما دویست میلیارد خرج کردیم! شما دویست میلیارد خرج کردید؟ چطور خرج کردید؟ فیش واریزی‌تان را بیاورید. الان خیلی راحت می‌گویند ما تحریم هستیم و با چمدان، با دلار... اینها دیگر داستان‌های متأسفانه نخ‌نمایی است که هواداران ما آنها را می‌فهمند؛ و تمام تذکر من به مدیران این است: دقت بکنید؛ و به آن مجری که می‌گوید مگر فراکسیون ورزش کسی سر از فوتبال در می‌آورد، به شما می‌گویم که امروز تمام آن تماشاچی‌هایی که روی سکو قرار گرفته‌اند، بعضی وقت‌ها خیلی بیشتر از بعضی از مجری‌ها می‌فهمند. به همین خاطر دقت بکنید که مردم ما امروز باهوش‌اند، با شعورند و فهم دارند و نگران تیم‌شان هستند؛ و ما هم به عنوان نماینده مردم، وظیفه داریم که از این مردم حمایت کنیم.