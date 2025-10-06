باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - احمدی مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: بخش اعظمی از فعالیتهای دامپزشکی، مستقیماً ضامن سلامت مردم است؛ به طوری که حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از محصولات و فرآوردههای سفره مردم از این حوزه تأمین میشود؛ این سازمان برای تضمین سلامت دام و فرآوردهها، حضور فعالی در دامداریها دارد.
او افزود: تیمهای دامپزشکی سالانه شش بار به دامداریها و مزارع بزرگ و حتی منازل دامداران مراجعه میکنند تا اقدامات لازم برای واکسیناسیون و پیشگیری از بیماریها انجام گیرد؛ نظارتها فراتر از مزرعه بوده و در تمام مراحل زنجیره تأمین ادامه مییابد.
احمدی بیان کرد: دام در مراکزی مانند کشتارگاهها، قبل، حین و بعد از کشتار به طور کامل مورد نظارت قرار میگیرد؛ نظارت بر مراحل بستهبندی، حمل و نقل و عرضه محصولات نیز به صورت مستمر برقرار است.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی ادامه داد: تلفن ۱۵۱۲ به صورت شبانهروزی پاسخگوی شهروندان است؛ تمام تماسها جهت رسیدگی به شکایات، رفع ابهام و بررسی مشکلات ضبط میشوند تا پیگیری لازم صورت گیرد.
او عنوان کرد: همچنین این سازمان در بحث کنترلها، وظایف مشترکی با نیروی انتظامی دارد و تعامل خوبی با پلیس امنیت اقتصادی برقرار شده است.
احمدی تصریح کرد: برای جلوگیری از توزیع داروهای قاچاق و نامطمئن که شرایط نگهداری و تولید آنها مشخص نیست، کنترلهای گستردهای صورت میگیرد؛ تا حد توان، بالای ۸۰ تا ۹۰ درصد واردات داروهای دامپزشکی کنترل شده و بر داروهای تولید داخل نیز نظارت دقیق وجود دارد.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی اظهار کرد: خدمات دامپزشکی در مناطق روستایی و عشایری به صورت رایگان ارائه میشود؛ سازمان معتقد است که در زمان بروز مشکلات، دامدارانی که وضعیت ضعیفتری دارند، آسیب بیشتری میبینند؛ به همین دلیل در صورت امکان، مکملهای غذایی نیز به آنها ارائه میشود.
او گفت: با این حال، توان عملیاتی این بخش با محدودیتهایی مواجه است؛ ناوگان حمل و نقل برای اعزام تیمها جهت واکسیناسیون و نظارت محدود و عمدتاً قدیمی است که باعث کاهش توان عملیاتی میشود؛ همچنین، کمبود نیروی راننده نیز مشهود است و گاهی کارشناسان مجبورند خود رانندگی کنند؛ به همین دلیل، تقاضای مساعدت برای نوسازی ناوگان و تأمین نیروی راننده وجود دارد.