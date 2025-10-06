باشگاه خبرنگاران جوان - اتلتیکو مادرید با وجود پیروزی قاطع هفته گذشتهاش برابر رئال مادرید در بازی با سلتاویگو امتیاز از دست داد.
سرمربی اتلتیکومادرید پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل سلتاویگو در ارزیابی عملکرد بازیکنانش به تلاش زیاد آنها اشاره کرد.
به نوشته روزنامه آس، دیگو سیمئونه درباره تأثیر اخراج کلنمت لنگله دقیقه ۴۰ روی روند بازی گفت: فایدهای ندارد روی آن تمرکز کنیم، چون آنچه اتفاق افتاد، قابل تغییردادن نیست. وقتی یازده به یازده بودیم، کنترل بازی را در دست داشتیم و حملههای خطرناکی را ایجاد کردیم. با ۱۰ بازیکن هم دفاع خوبی را انجام دادیم ولی نتوانستیم فرصتهای بیشتری را ایجاد کنیم، اما از عملکرد کلی تیم راضیام.
این مربی آرژانتینی درباره تساوی و از دست رفتن دو امتیاز دیگر گفت: همیشه روی نکات مثبت تمرکز میکنم. تیم در شرایط دشوار مانند اخراج واکنش بسیار خوبی نشان داد. بازیکنان سخت کار کردند و ۶۰ دقیقه بازیکردن با یک بازیکن کمتر دشوار است، اما آنها عملکرد برجستهای داشتند.
سیمئونه همچنین درباره تغییرات ترکیب و داوران گفت: تغییرات با هدف تقویت عملکرد هجومی و پس از تساوی بازی انجام شدند. درباره داوران نظری ندادم، چون تصمیمهایشان در چارچوب معیارهای پذیرفتهشده بود. بازیکردن خارج از خانه سخت است، اما با تلاش بازیکنان راضی و خوشحال از زمین خارج شدم.
کلمنت لنگله، مدافع فرانسوی اتلتیکومادرید، در دقیقه ۴۰ به دلیل دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد تا روخیبلانکو با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه دهد.
سیمئونه با وجود اخراجشدن یکی از بازیکنان کلیدیاش روی روحیه و تلاش تیمش تأکید کرد و نشان داد که اتلتیکو مادرید توانایی مدیریت شرایط سخت را دارد. او با تمرکز بر نکات مثبت، از عملکرد دفاعی و تلاش بازیکنان در چنین شرایطی تمجید کرد و نشان داد که تیمش حتی در شرایط نامساعد میتواند بازی را کنترل کند.
اتلتیکومادرید با این تساوی با ۱۳ امتیاز در رده پنجم جدول ردهبندی لالیگا قرار گرفت تا اختلافش با رئال مادرید ِ صدرنشین هشت امتیاز شود.