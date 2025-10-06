طرح استیضاح شهردار اهواز که از سوی ۱۱ عضو شورای شهر امضا شده بود در جلسه علنی امروز صحن مطرح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدمهدی مطیعی رئیس شورای شهر اهواز در دویست و هفتمین جلسه علنی شورای شهر اهواز که امروز ۱۴ مهر با دستور کار استیضاح شهردار برگزار شد، اظهار کرد: پس از وصول طرح استیضاح شهردار اهواز در قالب تبصره ۲ ذیل ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات شوراها، این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: یکی دو عضو شورای شهر به صورت مکتوب امضای خود را پس گرفتند. بعد از پاسخ شهردار باید ببینم روند جلسه چگونه خواهد بود.
مطیعی با بیان اینکه طرح استیضاح شهردار از سوی غلامرضا شانهسازان ارائه شده است، گفت: بعد از توضیح ارائهدهنده طرح استیضاح شهردار، یک موافق و یک مخالف و مجددا یک موافق و یک مخالف نظرهای خود را مطرح میکنند. سپس شهردار در مدت یک ساعت، پاسخهای خود را ارائه می دهد و سپس رای گیری انجام می شود.
طرح استیضاح، در خصوص گزارش نهادهای نظارتی مبنی بر عدم کفایت مدیریتی شهردار، نبود شفافیت در مسائل مالی و نبود شفافیت در هزینهکرد اعتبارات عوارض آلایندگی ارائه شده است.
همچنین در متن دیگری از سوی برخی اعضای شورا مطرح شده است که با توجه به تشکیل نشدن جلسههای شورای شهر و امتناع برخی اعضای شورا از حضور یافتن در جلسهها و طولانی شدن این روند و اصرار بر خاتمه فعالیت شهردار اهواز و طولانی شدن این وضعیت، خسارات زیادی بر پیکره شهر وارد خواهد شد، بنابراین خواستار خاتمه فعالیت وی هستیم.
پورموسوی، سنواتی، شانهسازان، رضوی، اسفندیارینژاد، هاشمپور، زارعزاده، مطیعی، ملاییزمانی، شیشهگری، محمودی و دغاغله این طرح را امضا کردهاند که محمودی به صورت کتبی امضای خود را پس گرفت. شیشهگری هم در ادامه امضای خود در خصوص طرح استیضاح را پس گرفت.
سیاوش محمودی عضو شورای شهر اهواز در این جلسه به عنوان مخالف طرح استیضاح اظهار کرد: از بدو فعالیت در شورا، سوگند یاد کردیم بر خلاف مصالح عمومی کشور و مردم شهرمان، حرف نزنیم و اقدامی نکنیم و طبق قانون عمل کنیم. در طول این چهار سال تمام تلاشمان این بود هر اقدام بر اساس حجت شرعی و منافع و مصالح عمومی شهر و مردم باشد.
وی با بیان اینکه ملاک و معیار قانون است، افزود: اختیارهای هر عضو شورای شهر در قانون مشخص است و همواره تلاش شده است از قانون تخطی نشود.
عضو شورای شهر اهواز گفت: شاید ابهاماتی در خصوص اقدامات دو سال گذشته و موارد مطرحشده در خصوص انجام نشدن وظایف قانونی شورای شهر وجود داشته باشد که باید توضیحاتی ارائه بدهم. طبق اسناد، شورای شهر اهواز یکی از فعالترین شوراهای کشور بوده است. شورای شهر مشهد اکنون یکصد و شصت و یکمین جلسه را برگزار میکند و یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی به جز جلسات تلفیق و کمیسیونهای تخصصی را برگزار میکند در حالی که این دویست و هفتمین جلسه علنی شورای شهر اهواز است.
وی بیان کرد: شورای شهر محل تضارب آرا است و هر عضو شورای شهر ممکن است تشخیص دهد، به یک لایحه رای منفی بدهد و رای هر کسی محترم است و باید نسبت به این رای پاسخگو باشد. اختلاف نظر عادی و طبیعی است.
محمودی گفت: با توجه به اینکه در چند ماه اخیر جمعی از اعضای شورای شهر در جلسات شورا شرکت نکردند و لوایح بر زمین ماندند، آن زمان برای مصالح شهر تصمیم گرفتیم کاری کنیم تا این مشکل حل شود. طبق بررسیهای عامل اخلال و مشکلات در شهر، شهردار نیست بنابراین امضای خود را پس گرفتم.
وی با بیان اینکه استیضاح روند اعتراض بر عملکرد شهردار است، تصریح کرد: اختلاف بین اعضای شورای شهر عملکرد شهردار است اما کدام شهردار در کشور چنین عملکردی داشته است.
عضو شورای شهر اهواز گفت: بودجه شهرداری در چهار سال از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد و به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده و شش برابر شده است، در حالی که در یکی از دورهها بودجه کاهش هم یافته است. سهم عمرانی از ۲۰ درصد به ۴۵ درصد رسیده و تحقق بودجه از ۴۵ تا ۵۰ درصد به بالای ۷۰ درصد رسیده است.
حمید دغاغله دیگر عضو شورای شهر اهواز نیز اظهار کرد: دو موضوع مطرحشده در خصوص استیضاح شهردار اهواز همخوانی ندارند.
وی افزود: سیستم اداری شورا، روند برگزار نشدن جلسهها و رسیدگی نکردن به لوایح، استیضاح را امضا کردیم تا به وحدت نظر در موضوعات برسیم.
دغاغله با اشاره به برخی انتقادات عملکردی بیان کرد: از سال ۱۴۰۱ به موضوع هوشمندسازی ورود کردیم و این کار در آذرماه همان سال در یک منطقه به صورت پایلوت اجرا شد اما در سه سال گذشته این کار در دیگر مناطق شهری اجرا نشد که باید در این خصوص توضیح داده شود، زیرا هوشمندسازی در مبارره با فساد نقطه عطف ایجاد میکند.
عضو شورای شهر اهواز با بیان اینکه هوشمندسازی خط قرمز اعضای شورای شهر است، گفت: شهردار پروژههای زیادی در شهر اجرا کرد و قدردان وی هستیم. استفاده از مدیران مختلف باید در راستای پیشبرد اهداف باشد و مدیری که نتواند کار را پیش ببرد، به شهر ضربه وارد میکند.
وی ادامه داد: رمپ پل هفتم می تواند ۵۰ درصد ترافیک خیابان پهلوان را کاهش دهد، پل شهید چمران و زیر گذر کیانآباد از دیگر پروژههایی هستند که انتظار داشتیم کلنگزنی یا اجرا شوند اما دلیل اصلی امضای این طرح، عدم حضور برخی اعضای شورای شهر و اختلال در تصویب لوایح بوده است.
دغاغله گفت: شهر از نظر فرهنگی چه رشدی داشته است و فردی که در این سمت قرار گرفته سابقه اجرایی در این زمینه نداشته است روال قانونی را نمی دانست. این تذکرات به شهردار داده شد زیرا استفاده از نیروهای غیرمتخصص موجب صدمه زدن به شهر و ایجاد اختلاف در نیروهای انقلابی و مذهبی میشود.
وی افزود: در اصل برای به خطر نیفتادن منافع شهر این طرح را امضا کردم. به استیضاح رای بدهم یا ندهم، این موضوعات را باید مطرح کنیم.
سید محمدعلی پور موسوی دیگر عضو شورای شهر اهواز نیز به عنوان موافق استیضاح شهردار اظهار کرد: هوشمندسازی، ورودیهای شهر، فضای سبز، آسفالت برخی اولویتهای این شورا از ابتدای دوره بوده است.
وی با اشاره به افزایش حجم نیروی انسانی شهرداری و افزوده شدن ۸۰۰ تا 1000 نفر بدون اطلاع شورای شهر افزود: قرار است ۸۰ نفر جذب شوند که توضیحی در این زمینه ارائه نشده است. از سوی دیگر سرمایهگذاری در این چهار سال حدود صفر بوده است. پاسخی در خصوص هزینهکرد عوارض آلایندگی هم داده نشد.
پورموسوی بیان کرد: بعد از چهار سال مدیریت، چرا شهردار میخواهد در شورای شهر انشقاق و انشکاف ایجاد کند؟ در مورد نمایندگان مجلس هم این گونه رفتار میکند و در اهواز، دودستگی ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: سازمانهای نظارتی گفتند که شهردار کفایت لازم برای ادامه کار در شهر را ندارد و دیگر مسئولان و بیشتر اصولگرایان شهر چنین نظری دارند. شهردار حتی به نظر نماینده ولی فقیه که میگوید به هر نحوی باید شورای شهر حفظ شود، توجه نکرده است. حالا که دچار اختلاف شدیم چرا از استعفا خودداری کرد؟ شهردار دارد شهر و شورا را فدای خود میکند. او باید به نصایح و التماس اعضای شورای شهر توجه میکرد. یکی از دوستان گفت به شهردار التماس کردم استعفا بدهد، اما نداد.
وی افزود: کار انجام شده را درک نمیکنم. شهرداری تعطیل نبود و کار انجام شده است اما آن چیزی که ما برای شورای شهر اهواز میخواستیم نبود.
عضو شورای شهر اهواز گفت: چرا شهردار به صحبت اعضای شورا و علما توجه نمیکند؟ همه میگویند شورای شهر اهواز حفظ شود اما کسی میگوید به قیمت از بین رفتن شورا و جریان اصولگرا میخواهم بمانم و معنی گفته او، چشمتان کور است.
وی بیان کرد: امیدوارم برای اصلاح امور و بازگشت قدرت به شورای شهر و وحدت نیروهای انقلاب اهواز رای بدهند و ضمن تشکر از خدمات شهردار، امروز به خاتمه فعالیت وی رای دهند.
عادل شیشهگری دیگر عضو شورای شهر اهواز اظهار کرد: بیش از ۸۰ روز جلسههای شورا برگزار نشد و طرح ما در خصوص اختلال در مدیریت شهری به دلیل عدم حضور اعضای شورای شهر بود و در این خصوص طرح را امضا کردم اما اکنون صحبت در مورد عملکرد شهردار است که باید در روند دیگری و طبق قانون انجام شود.
وی افزود: برای استیضاح طبق عملکرد، باید طبق قانون اقدام کنیم و قانون تکلیف را مشخص کرده است. عملکرد شهرداری خوب و صعودی بوده است بنابراین امضای خود را پس میگیرم.
عضو شورای شهر اهواز گفت: شهردار بومی و غیر بومی، توهین به دیگر همکاران است زیرا شهردار تنها دو سه نفر را آورده و بقیه همکاران، بومی هستند.
منبع: ایسنا