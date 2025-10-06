شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در روند استخدامی کارنامه سبز‌های آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۴ ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - افراد علاقه‌مند به شغل معلمی در آزمون استخدامی شرکت می‌کنند و پذیرفته‌شدگان چند برابر ظرفیت درخواستی پذیرش می‌شوند. این گروه چند برابر ظرفیت همان کارنامه‌سبز‌ها هستند. اما مدتی است که روند استخدام این داوطلبان با مشکلاتی مواجه شده و نگرانی‌هایی را در آنها به وجود آورده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به تشریح این مشکل پرداخت و خواستار حل این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و عرض ادب ما داوطلبان آزمون استخدامی اموزش پرورش در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با آن همه مشکلات روحی و روانی مطالعه کردیم و ثابت کردیم از وفادارن به نظام و انقلاب هستیم. با اینکه خیلی از این کارنامه سبز‌ها در خود آزمون کتبی نفر اول بودند و شایستگی‌های زیادی داشتند ولی بدلیل امتیازاتی که امسال در ازمون اعمال شد. نتوانستند استخدام شوند با توجه به شدید معلم و دو شیفته تدریس کردند بعضی از ان‌ها و بکارگیری بازنشسته‌ها خواهشمندیم از باشکاه خبرنگاران جوان صدای ما به مسئولین باشید و راه استخدامی ما را هموار کنند.

برچسب ها: وضعیت استخدامی ، آموزش و پرورش ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
درخواست پذیرش کارنامه سبز‌ها در آزمون استخدامی بانک ملی
مردودی کارنامه سبزها در آزمون آموزش و پرورش حکایت غم انگیز داوطلبان شد
پیام‌های دریافتی در یکم مهر ماه؛
از وضعیت کارنامه سبز‌ها تا درخواست برای آزادسازی تمام سهام عدالت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری مراسم عزاداری وفات حضرت معصومه(س) و نخستین سالگرد شهادت سید مقاومت حسن نصرالله
برگزاری دهمین یادواره شهدای لارستان از لنز دوربین شهروندخبرنگار
۱۸ سال انتظار برای تکمیل پروژه کمربندی بابل + فیلم
نصب سرعت گیر درخواست رانندگان در میدان شهید غلامی بلوار شهید فهیمی شهرستان شیراز شد
آخرین اخبار
نصب سرعت گیر درخواست رانندگان در میدان شهید غلامی بلوار شهید فهیمی شهرستان شیراز شد
برگزاری دهمین یادواره شهدای لارستان از لنز دوربین شهروندخبرنگار
۱۸ سال انتظار برای تکمیل پروژه کمربندی بابل + فیلم
برگزاری مراسم عزاداری وفات حضرت معصومه(س) و نخستین سالگرد شهادت سید مقاومت حسن نصرالله
شکستگی لوله آب اهالی شهرک شهروز شیراز را به دردسر انداخت.
تاخیر در تحویل خودروی شاهین صدای مشتریان را درآورد
طرح همیار گاز استان تهران در مدارس شهرستان بهارستان کلید خورد + عکس
مشکلات نصب پارکومترها و پارکبان ها در معابر گرگان از زبان شهروندخبرنگار
برداشت سیب و گردو از باغ‌های روستای گردشگری توآباد از لنز دوربین شهروندخبرنگار