باشگاه خبرنگاران جوان - افراد علاقهمند به شغل معلمی در آزمون استخدامی شرکت میکنند و پذیرفتهشدگان چند برابر ظرفیت درخواستی پذیرش میشوند. این گروه چند برابر ظرفیت همان کارنامهسبزها هستند. اما مدتی است که روند استخدام این داوطلبان با مشکلاتی مواجه شده و نگرانیهایی را در آنها به وجود آورده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به تشریح این مشکل پرداخت و خواستار حل این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و عرض ادب ما داوطلبان آزمون استخدامی اموزش پرورش در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با آن همه مشکلات روحی و روانی مطالعه کردیم و ثابت کردیم از وفادارن به نظام و انقلاب هستیم. با اینکه خیلی از این کارنامه سبزها در خود آزمون کتبی نفر اول بودند و شایستگیهای زیادی داشتند ولی بدلیل امتیازاتی که امسال در ازمون اعمال شد. نتوانستند استخدام شوند با توجه به شدید معلم و دو شیفته تدریس کردند بعضی از انها و بکارگیری بازنشستهها خواهشمندیم از باشکاه خبرنگاران جوان صدای ما به مسئولین باشید و راه استخدامی ما را هموار کنند.