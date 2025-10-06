مری برانکو، فرد رامسدل و شیمون ساکاگوچی، برای اکتشافاتشان در مورد تحمل ایمنی محیطی، برنده جایزه نوبل پزشکی در سال ۲۰۲۵ میلادی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق گزارش وبگاه نوبل پرایز، در مراسم معرفی برندگان جوایز نوبل ۲۰۲۵ که امروز (دوشنبه، ۱۴ مهر، ۶ اکتبر)، در ساعت ۱۳ به وقت تهران آغاز شد، نام مری برانکو، فرد رامسدل و شیمون ساکاگوچی به‌عنوان برندگان جایزه نوبل پزشکی ۲۰۲۵ اعلام شد.

سال گذشته نیز ویکتور امبراس (Victor Ambros) و گری راوکن (Gary Ruvkun) دو دانشمند آمریکایی برای کشف میکرو آراِن‌اِی (RNA) و نقش آن در تنظیم بیان ژن پس از رونویسی، برنده جایزه نوبل پزشکی ۲۰۲۴ شدند.

نکاتی درباره جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی یکی از جوایز نوبل است که هر سال از سوی مؤسسه کارولینسکا، یکی از دانشگاه‌های بزرگ علوم پزشکی اروپا واقع در شهر استکهلم سوئد، اعطا می‌شود. این مؤسسه دارای امتیاز انحصاری اعطای جایزه نوبل در رشته فیزیولوژی و پزشکی است.

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی بین سال‌های ۱۹۰۱ تا ۲۰۲۴ میلادی، ۱۱۵ بار به ۲۲۹ برنده اعطا شده است.

جوان‌ترین برنده نوبل پزشکی فردریک بنتینگ (Frederick Banting) بود که در سال ۱۹۲۳ میلادی، هنگامی که ۳۱ ساله بود، برای کشف انسولین این جایزه را از آن خود کرد.

مسن‌ترین برنده نوبل پزشکی پِیتون روس (Peyton Rous) بود که در سال ۱۹۶۶ میلادی، در ۸۷ سالگی، برای کشف سلول‌های مولد تومور این جایزه را دریافت کرد.

برندگان جوایز نوبل ۲۰۲۵ در چه روز‌هایی معرفی می‌شوند؟

زمانبندی معرفی برندگان جایزه نوبل بنا بر اعلام رسمی پایگاه خبری بنیاد نوبل به شرح زیر است:

فیزیولوژی یا پزشکی، روز دوشنبه (ششم اکتبر، ۱۴ مهر)، ساعت ۱۱:۳۰ به وقت تابستانی اروپای مرکزی/ ۱۳ به وقت تهران، در دانشگاه علوم پزشکی کارولینسکا.

فیزیک، روز سه‌شنبه (هفتم اکتبر، ۱۵ مهر)، ساعت ۱۱:۴۵ به وقت تابستانی اروپای مرکزی/ ۱۳:۱۵ به وقت تهران، در فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد.

شیمی، روز چهارشنبه (هشتم اکتبر، ۱۶ مهر)، ساعت ۱۱:۴۵ به وقت تابستانی اروپای مرکزی/ ۱۳:۱۵ به وقت تهران، در فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد.

ادبیات، روز پنجشنبه (نهم اکتبر، ۱۷ مهر)، ساعت ۱۳ به وقت تابستانی اروپای مرکزی/ ۱۴:۳۰ به وقت تهران، در فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد.

صلح، روز جمعه (دهم اکتبر، ۱۸ مهر)، ساعت ۱۱ به وقت تابستانی اروپای مرکزی/ ۱۲:۳۰ به وقت تهران، در کمیته نروژی نوبل.

علوم اقتصادی، روز دوشنبه (سیزدهم اکتبر، ۲۳ مهر) ساعت ۴۵:۱۱ به وقت تابستانی اروپای مرکزی/ ۱۳:۱۵ به وقت تهران، در فرهنگستان علوم پادشاهی سوئد.

جوایز در ۱۰ دسامبر/ ۱۹ آذر، مصادف با سالگرد درگذشت آلفرد نوبل اهدا خواهد شد.

هر جایزه شامل ۱۱ میلیون کرون سوئد (معادل ۱.۲ میلیون دلار)، یک مدال طلای ۱۸ عیار و یک دیپلم افتخار است. این مبلغ می‌تواند بین حداکثر سه برنده در هر رشته تقسیم شود.

منبع: ایرنا