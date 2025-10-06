مری برانکو، فرد رامسدل و شیمون ساکاگوچی، برای اکتشافاتشان در مورد تحمل ایمنی محیطی، برنده جایزه نوبل پزشکی در سال ۲۰۲۵ میلادی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق گزارش وبگاه نوبل پرایز، در مراسم معرفی برندگان جوایز نوبل ۲۰۲۵ که امروز (دوشنبه، ۱۴ مهر، ۶ اکتبر)، در ساعت ۱۳ به وقت تهران آغاز شد، نام مری برانکو، فرد رامسدل و شیمون ساکاگوچی به‌عنوان برندگان جایزه نوبل پزشکی ۲۰۲۵ اعلام شد.

سال گذشته نیز ویکتور امبراس (Victor Ambros) و گری راوکن (Gary Ruvkun) دو دانشمند آمریکایی برای کشف میکرو آراِن‌اِی (RNA) و نقش آن در تنظیم بیان ژن پس از رونویسی، برنده جایزه نوبل پزشکی ۲۰۲۴ شدند.

نکاتی درباره جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی یکی از جوایز نوبل است که هر سال از سوی مؤسسه کارولینسکا، یکی از دانشگاه‌های بزرگ علوم پزشکی اروپا واقع در شهر استکهلم سوئد، اعطا می‌شود. این مؤسسه دارای امتیاز انحصاری اعطای جایزه نوبل در رشته فیزیولوژی و پزشکی است.

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی بین سال‌های ۱۹۰۱ تا ۲۰۲۴ میلادی، ۱۱۵ بار به ۲۲۹ برنده اعطا شده است.
جوان‌ترین برنده نوبل پزشکی فردریک بنتینگ (Frederick Banting) بود که در سال ۱۹۲۳ میلادی، هنگامی که ۳۱ ساله بود، برای کشف انسولین این جایزه را از آن خود کرد.

مسن‌ترین برنده نوبل پزشکی پِیتون روس (Peyton Rous) بود که در سال ۱۹۶۶ میلادی، در ۸۷ سالگی، برای کشف سلول‌های مولد تومور این جایزه را دریافت کرد.
برندگان جوایز نوبل ۲۰۲۵ در چه روز‌هایی معرفی می‌شوند؟

زمانبندی معرفی برندگان جایزه نوبل بنا بر اعلام رسمی پایگاه خبری بنیاد نوبل به شرح زیر است:

فیزیولوژی یا پزشکی، روز دوشنبه (ششم اکتبر، ۱۴ مهر)، ساعت ۱۱:۳۰ به وقت تابستانی اروپای مرکزی/ ۱۳ به وقت تهران، در دانشگاه علوم پزشکی کارولینسکا.

فیزیک، روز سه‌شنبه (هفتم اکتبر، ۱۵ مهر)، ساعت ۱۱:۴۵ به وقت تابستانی اروپای مرکزی/ ۱۳:۱۵ به وقت تهران، در فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد.

شیمی، روز چهارشنبه (هشتم اکتبر، ۱۶ مهر)، ساعت ۱۱:۴۵ به وقت تابستانی اروپای مرکزی/ ۱۳:۱۵ به وقت تهران، در فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد.

ادبیات، روز پنجشنبه (نهم اکتبر، ۱۷ مهر)، ساعت ۱۳ به وقت تابستانی اروپای مرکزی/ ۱۴:۳۰ به وقت تهران، در فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد.

صلح، روز جمعه (دهم اکتبر، ۱۸ مهر)، ساعت ۱۱ به وقت تابستانی اروپای مرکزی/ ۱۲:۳۰ به وقت تهران، در کمیته نروژی نوبل.

علوم اقتصادی، روز دوشنبه (سیزدهم اکتبر، ۲۳ مهر) ساعت ۴۵:۱۱ به وقت تابستانی اروپای مرکزی/ ۱۳:۱۵ به وقت تهران، در فرهنگستان علوم پادشاهی سوئد.

جوایز در ۱۰ دسامبر/ ۱۹ آذر، مصادف با سالگرد درگذشت آلفرد نوبل اهدا خواهد شد.

هر جایزه شامل ۱۱ میلیون کرون سوئد (معادل ۱.۲ میلیون دلار)، یک مدال طلای ۱۸ عیار و یک دیپلم افتخار است. این مبلغ می‌تواند بین حداکثر سه برنده در هر رشته تقسیم شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: نوبل پزشکی ، جایزه نوبل
خبرهای مرتبط
هفته هیجان‌انگیزِ دانشمندان و علاقه‌مندان علم/برگزیدگان نوبل ۲۰۲۵، ۱۴ تا ۲۱ مهر اعلام می‌شوند
براساس نتایج جدیدترین رتبه‌بندی (سال ۲۰۲۵) شانگهای؛
علوم پزشکی تهران در صدر دانشگاه‌های کشور
دانشگاه تهران در صدر دانشگاه‌های کشور قرار گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۹ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
جایزه صلح نوبل باید به مردم مظلوم غزه اختصاص داده شود تا پیامی و آرزویی از طرف تمامی بشریت برای آنها باشد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۷ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
چی کشف کرده بودن ؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۲ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
به پول ایران با دلار ۱۰۰هزارتومان ۱۲۰ میلیارد تومان میشه یک آپارتمان در برج خرید دانشجوها همت کنید جایزه نوبل ببرید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
نوبل = سلاح بشر برای تسلط بر کائنات
۰
۱
پاسخ دادن
یک کشف انقلابی برای سرعت بخشیدن به شارژ باتری
چند علت سردرد که به فشار خون یا کمبود خواب مرتبط نیستند
تلاش ناسا برای استقرار زرادخانه هسته‌ای در ماه
رونمایی از اولین بازی طراحی‌شده توسط هوش مصنوعی
ورود کمیسیون آموزش به موضوع فوت دانش‌آموز زنجانی
مهلت ثبت‌نام در آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی تمدید شد
۵ علامت پنهان که ممکن است نشان دهنده بیماری‌های جدی باشند
تحول دیجیتال در معاملات خودرو و ملک مبتنی بر وب‌سرویس‌های ترکیبی
صنایع خلاق؛ پلی میان فرهنگ و اقتصاد در مسیر توسعه نوین ایران
آخرین وضعیت درمان دانشجویان مصدوم انفجار آزمایشگاه دانشگاه تهران
آخرین اخبار
آخرین وضعیت درمان دانشجویان مصدوم انفجار آزمایشگاه دانشگاه تهران
ورود کمیسیون آموزش به موضوع فوت دانش‌آموز زنجانی
صنایع خلاق؛ پلی میان فرهنگ و اقتصاد در مسیر توسعه نوین ایران
تحول دیجیتال در معاملات خودرو و ملک مبتنی بر وب‌سرویس‌های ترکیبی
۵ علامت پنهان که ممکن است نشان دهنده بیماری‌های جدی باشند
شناسایی رسوبات یخ در دهانه‌های ماه
تلاش ناسا برای استقرار زرادخانه هسته‌ای در ماه
یک کشف انقلابی برای سرعت بخشیدن به شارژ باتری
چند علت سردرد که به فشار خون یا کمبود خواب مرتبط نیستند
رونمایی از اولین بازی طراحی‌شده توسط هوش مصنوعی
تقویت همکاری منطقه‌ای از طریق ادغام هوش مصنوعی و اطلاعات مکانی
خدمات مالی صندوق نوآوری به دانش‌بنیان‌ها به بیش از ۱۱۴ همت رسید
رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شد
مهلت ثبت‌نام در آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی تمدید شد
تمرکز بر توسعه عدالت آموزشی و تقویت هویت ملی نسل آینده
برندگان جایزه نوبل پزشکی ۲۰۲۵ اعلام شدند
مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری ضروری است
تحول در اینترنت ایران با بزرگترین پروژه ICT؛ اتصال به فیبر نوری رایگان می‌شود؟
آیین‌نامه استخدام اعضای غیر هیات علمی دانشگاه‌ها تصویب شد
فعالیت کمیته علت‌یابی حادثه آزمایشگاه دانشگاه تهران آغاز شد
افسردگی از شایع‌ترین اختلالات خلقی/ خوددرمانی خطرناک است
تسهیلات بیش از ۸ میلیارد تومانی اکوسیستم فناوری و نوآوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان
فرصت دیدار با ابرماه پرفروغ/ اوج بارش شهابی اژدهایی زیر نور مهتاب
۱۳ آبان امسال محتوایی‌تر برگزار می‌شود
آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون ارشد از امروز/ ممنوعیت شرکت مجدد در آزمون ۱۴۰۵
جزئیات دستورالعمل جدید فروش اینترنتی دارو