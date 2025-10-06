هانیه رستمیان، بانوی لژیونر تیراندازی ایران، برای دومین سال در بوندسلیگا مسابقه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته اول لیگ تیراندازی بوندس‌لیگا آلمان با حضور هانیه رستمیان برگزار شد و او طی دو مسابقه برای تیم pier۲۰۰۰ امتیازات مهمی کسب کرد.

تیم هانیه رستمیان در دیدار نخست با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد، اما در دیدار دوم موفق شد حریف را ۵ بر صفر پشت سر بگذارد. هانیه رستمیان با کسب ۳۸۹ امتیاز، بیشترین امتیاز هفته را در بین تمامی تیم‌ها به دست آورد.

با توجه به نزدیک بودن مسابقات قهرمانی جهان، حضور او در بوندس‌لیگا محدود خواهد بود و احتمالاً تنها در یکی دو مسابقه دیگر تیم pier۲۰۰۰ را همراهی خواهد کرد.

همچنین رستمیان پس از تست فشنگ در آلمان، با کارخانه فشنگ ELEY قرارداد اسپانسری دو ساله امضا کرده است تا در تأمین فشنگ مورد نیاز برای تمرینات و رقابت‌ها حمایت شود.