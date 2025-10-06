فرمانده کل انتظامی کشور درباره مقابله با سرقت گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش ۱۹ درصدی سرقت بودیم، اما اکنون ۴۱ درصد کاهش در آمار سرقت و ۴۲ درصد افزایش در کشفیات به ثبت رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمدرضا رادان امروز -دوشنبه ۱۴ شهریورماه- در چهارمین روز از هفته فراجا در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: آمار سرقت در نیمه نخست امسال ۱۷ درصد کاهش و کشفیات ۵۶ درصد افزایش داشته است.

سردار رادان با ارائه برنامه‌های معماری آینده فراجا به نمایندگان مجلس، اظهار کرد: اکنون نیروی انتظامی در مسیری مشخص و مبتنی بر تحلیل‌های آینده‌پژوهانه حرکت می‌کند تا در تراز انقلاب اسلامی و با رویکردی مکتبی ایفای نقش کند.

فرمانده کل انتظامی کشور تأکید کرد: تحقق این مسیر نیازمند الزاماتی است که بخشی از آنها با حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تسهیل و راه برای اجرای مأموریت‌ها هموار می‌شود.

سردار رادان، تعامل فراجا با مجلس و به‌ویژه کمیسیون امنیت ملی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با نظر مساعد اعضای کمیسیون، طرح‌های مهمی در مرحله بررسی و تصویب قرار دارد که به تقویت مأموریت‌های نیروی انتظامی منجر خواهد شد.

مجلس با حمایت از فراجا مسیر تأمین امنیت پایدار را هموار کند

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به ضرورت حمایت مجلس شورای اسلامی در مسیر تحقق امنیت پایدار، گفت: امنیت برای همه اقشار جامعه است و در این راه، مجلس بازوی قدرتمندی برای فراجا به شمار می‌رود.

وی با اشاره به حضور مقتدرانه فراجا در رویداد‌های اخیر، افزود: از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گرفته تا مأموریت‌های تاسوعا، عاشورا و اربعین حسینی، نیروی انتظامی همواره با تمام ظرفیت خود وارد میدان شده و به اذعان کارشناسان، مأموریت اربعین در سطح عالی انجام شد.

بهره‌برداری از حدود ۳ هزار واحد مسکونی در آینده نزدیک

سردار رادان از احداث ۵۲ هزار واحد مسکن سازمانی خبر داد و اظهار کرد: اگرچه کارکنان فراجا نسبت به دیگر دستگاه‌ها در مضیقه هستند، اما تاکنون توانسته‌ایم واحد‌های مسکونی را از مرحله ۲۰ تا ۹۰ درصد ساخت پیش ببریم و در آینده نزدیک دو تا سه هزار واحد به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: ساخت هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی ظرف ۱۸۰ روز برنامه‌ریزی شده و در این خانه‌ها اقدامات هوشمند از تصفیه آب تا انرژی خورشیدی پیش‌بینی شده است که مورد توجه پیمانکاران خارجی نیز قرار گرفته است.

براساس این گزارش، در ادامه این دیدار، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تبریک هفته فراجا، از ویژگی‌های مردمی بودن، مکتبی بودن و مقتدر بودن فراجا قدردانی و حمایت خود را از مأموریت‌های این نیرو اعلام کردند.

منبع: فراجا