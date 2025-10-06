شبکه نمایش همزمان با روز ملی روستا و عشایر، فیلم سینمایی «قشلاق آخر» را روی آنتن می‌برد؛ اثری با نگاهی انسانی به زندگی عشایر و پیوند دیرینه آنان با طبیعت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سیما؛ همزمان با روز ملی روستا و عشایر، فیلم «قشلاق آخر» به کارگردانی ایمان افشاریان سه شنبه ۱۵ مهر ماه ساعت ۱۱ از این شبکه پخش می‌شود.

داستان این فیلم درخصوص صنم دختر کاکاجان و حسین پسر ماه بانو است که از کودکی برای یکدیگر نشان شده‌اند. حسین پس از گذراندن دوره سربازی و تحصیلات به ایل برگشته و دیگر تن به این وصلت نمی‌دهد و می‌خواهد خودش برای زندگی آینده اش تصمیم بگیرد که این موضوع همهمه‌ای در ایل ایجاد می‌کند.

زهرا سعیدی، مسعود شریف، حسین پهلوان زاده، سوده شرحی، علی مقصودی، سعادت همت زاده، عباس افشاریان از جمله بازیگرانی هستند که در این فیلم نقش آفرینی کرده‌اند.

شبکه نمایش با پخش این اثر، قصد دارد سهمی در پاسداشت فرهنگ و هویت اصیل روستایی و عشایری ایران داشته باشد و در کنار آثار منتخب خود، نگاهی فرهنگی و ارزش‌محور به مناسبت این روز ملی ارائه دهد.

یک «غرق نشدنی» در شبکه نمایش
«همه را بکش ۱» روی آنتن شبکه نمایش
«داستان استریت» روی آنتن شبکه نمایش
بازنمایی اقوام و اقالیم مختلف در قاب رسانه ملی
«ایران جان» به سراغ به فارس رفت/ فیلمنامه سریال‌های حافظ، سعدی و خواجوی کرمانی منتظر تایید سیما فیلم
صالحی امیری: دولت مصمم به ارتباط پایدار با ایرانیان خارج از کشور است
«جایزه آهنگسازی روح‌الله خالقی»؛ پیوند میان میراث موسیقی ایرانی و ادبیات
دوبله سریال «خانه عروسک ها» برای شبکه تهران
«خو» برنده جایزه بهترین فیلم از جشنواره جهانی فیلم کوتاه مکزیک شد
شبکه افق به استقبال سالگرد طوفان الاقصی می‌رود
«سفر به خیر»؛ روایت خدمات پلیس راه و ترویج فرهنگ رانندگی ایمن از شبکه دو
فیلم «قشلاق آخر» در قاب نمایش
نمایش سه مستند برای علاقه‌مندان؛ زندگی استاد تاریخ تا اثری برای روز جهانی کودک
روح حاکم بر بیشتر انیمیشن‌های ایرانی، غربی است/ جای خالی اقتباس در سینمای کودک