باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سیما؛ همزمان با روز ملی روستا و عشایر، فیلم «قشلاق آخر» به کارگردانی ایمان افشاریان سه شنبه ۱۵ مهر ماه ساعت ۱۱ از این شبکه پخش میشود.
داستان این فیلم درخصوص صنم دختر کاکاجان و حسین پسر ماه بانو است که از کودکی برای یکدیگر نشان شدهاند. حسین پس از گذراندن دوره سربازی و تحصیلات به ایل برگشته و دیگر تن به این وصلت نمیدهد و میخواهد خودش برای زندگی آینده اش تصمیم بگیرد که این موضوع همهمهای در ایل ایجاد میکند.
زهرا سعیدی، مسعود شریف، حسین پهلوان زاده، سوده شرحی، علی مقصودی، سعادت همت زاده، عباس افشاریان از جمله بازیگرانی هستند که در این فیلم نقش آفرینی کردهاند.
شبکه نمایش با پخش این اثر، قصد دارد سهمی در پاسداشت فرهنگ و هویت اصیل روستایی و عشایری ایران داشته باشد و در کنار آثار منتخب خود، نگاهی فرهنگی و ارزشمحور به مناسبت این روز ملی ارائه دهد.