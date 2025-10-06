کاظمی ضمن تأکید بر توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش در مناطق محروم، بر اهمیت تقویت هویت ملی و دینی نسل آینده تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش صبح امروز، دوشنبه ۱۴ مهرماه در آیین افتتاح سه هزار و دهمین مدرسه بنیاد برکت در دلفان با قدردانی از تلاش‌های مسئولان استان، هفته نیروی انتظامی را به پرسنل خدوم و فداکار این نیرو تبریک گفت.

کاظمی با اشاره به حمایت بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، گفت: سه‌هزار و دهمین مدرسه بنیاد برکت امروز افتتاح شد و این مدرسه با تمام تجهیزات آموزشی، علمی، ورزشی و پرورشی، الگویی برای عدالت آموزشی در مناطق محروم کشور است.

وی بر اهمیت کیفیت آموزش، توانمندسازی معلمان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تأکید کرد و افزود: توسعه عدالت آموزشی، پرورش دانش‌آموزانی با هویت ملی و دینی و توجه ویژه به فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش و دولت است.

وزیر آموزش و پرورش به ضرورت تقویت روح ایمان و اقامه نماز در مدارس، معرفی شخصیت‌های ماندگار کشور و آموزش ارزش‌های ملی و اخلاقی به دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: آینده کشور در دستان شماست و تلاش، نظم و قدردانی از نعمت‌های خدا، شما را به دانشمندان و مدیران آینده ایران تبدیل خواهد کرد.

منبع: وزارت آموزش و پرورش