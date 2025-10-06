باشگاه خبرنگاران جوان - پیکارهای وزنهبرداری قهرمانی سال ۲۰۲۵ جهان از امروز (دوشنبه) به صورت رسمی برای نمایندگان ایران آغاز میشود. عبدالله بیرانوند نخستین نماینده ایران است که در دسته ۷۹ کیلوگرم رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ فورده نروژ از ساعت ۱۸:۳۰ به روی تخته میرود.
بیرانوند در گروه B رقابتها دسته ۷۹ کیلوگرم با ۷ وزنهبردار دیگر رقابت میکند.
تیم ملی وزنهبرداری مردان ایران با ترکیب کامل راهی این دوره از پیکارها شده و از تمام ظرفیتهای خود برای حضور در جهانی نروژ استفاده میکند. عبدالله بیرانوند در دسته ۷۹، ایلیا صالحیپور دسته ۸۸، علیرضا معینی و علی عالیپور دسته ۹۴، علیرضا نصیری و ابوالفضل زارع در دسته ۱۱۰ و آیت شریفی و علی داودی در دسته فوقسنگین، نمایندگان ایران در مسابقات جهانی فورده هستند.
ترکیب جوان و باتجربههای ایران در پیکارهای جهانی، امید به شکسته شدن ۲ طلسم مهم چندین ساله را بیش از پیش زنده کرده است. نخستین طلسم کسب مدال طلای مجموع دسته فوقسنگین است. از سال ۲۰۱۲ و المپیک ۲۰۱۲ لندن هیچ ایرانی موفق به کسب نشان طلای مجموع این دسته نشده و اکنون انتظار میرود که علی داودی و آیت شریفی عنوان قهرمانی این دسته را از آن خود کنند.
از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ لاشا تالاخادزه مرد بیرقیب این دسته بود و در جهانی ۲۰۲۴ بحرین نیز لالایان ارمنی به عنوان نخست دسته فوقسنگین رسید. علی داودی با مهار ۲۶۱ کیلوگرم در تمرینات تیم ملی، امید اول پولامردان برای شکستن طلسم ۱۳ ساله است.
دومین هدف مهم وزنهبرداری ایران در مسابقات جهانی کسب سکوی نخست تیمی است؛ سکویی که در چند دهه برگزاری رقابتهای جهانی، تنها یکبار و در مسابقات جهانی ۲۰۱۷ آناهیم آمریکا نصیب ایران شد. تیم ملی وزنهبرداری ایران سال ۲۰۲۴ و در جهانی بحرین با اختلاف تنها ۶ امتیاز از رسیدن به سکوی نخست مسابقات بازماند.
تیم ایران با هشت وزنهبردار در این دوره از پیکارها حضور پیدا کرده و در کنار کشورهایی مانند آمریکا، مکزیک و کانادا با ترکیب کامل در مسابقات جهانی حضور دارد. اگر پولادمردان ایران بتوانند در رقابتهای جهانی عملکرد مورد انتظار کادر فنی و کارشناسان را به ثبت برسانند، با اقتدار به عنوان قهرمانی جهان خواهند رسید. عنوانی که جامعه وزنهبرداری ۸ سال است انتظار آن را میکشد.
تیم ملی ایران در سال ۲۰۱۷ و یک سال بعد از بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو این عنوان ارزشمند را به دست آورد. تیم ملی در آن سال با کسب ۵۰۰ امتیاز در جایگاه نخست تیمی قرار گرفت و در بخش مدالی نیز با کسب ۵ مدال طلا، سه نقره و ۶ برنز صدرنشین این بخش شد.
در سال ۲۰۱۷ تیم ایران با هدایت حسین توکلی سکوی نخست جهان را فتح کرد. در ترکیب آن تیم قهرمانان نامداری مانند سهراب مرادی، کیانوش رستمی، سیدایوب موسوی، علی هاشمی، بهداد سلیمی و سعید علیحسینی حضور داشتند.
از تاریخسازان آن روز اکنون حسین توکلی عضو کمیته فنی فدراسیون، بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی و سهراب مرادی سرمربی جوانان است.