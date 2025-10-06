به دنبال سلسله حوادث مکرر نقض حریم هوایی اروپا توسط پهپاد‌های ناشناس، پسکوف اتهامات علیه روسیه را «سطحی و بدون هیچ پایه و اساسی» دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اروپا پس از یک سری حوادث که در آن پهپاد‌های ناشناس حریم هوایی تعدادی از کشور‌های اروپایی از جمله دانمارک، نروژ، لهستان و رومانی را نقض کردند، شاهد حالت فزاینده‌ای از نگرانی است، در حالی که اتهامات فزاینده‌ای از سوی سران اروپا علیه مسکو مبنی بر دخالت در این حوادث مطرح شده است.

در شرایطی که ناتو اقدامات دفاعی خود را تشدید کرده و بر تدوین استراتژی جدیدی برای مقابله با آنچه «پهپاد‌های روسی» می‌خواند، تاکید نموده، کرملین با رد هرگونه ارتباط روسیه با این حوادث، این اتهامات را «بی‌اساس و با هدف دامن زدن به تنش‌ها» توصیف کرد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت که مسکو اظهارات تعدادی از سران اروپایی، از جمله فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، که پرواز پهپاد‌ها در حریم هوایی اروپا را به روسیه مرتبط می‌دانند، اظهاراتی «سطحی و فاقد هرگونه پایه و اساس» می‌داند.

پسکوف افزود: «بسیاری از سیاستمداران در اروپا عادت کرده‌اند که روسیه را برای همه چیز مقصر بدانند و اغلب این کار را بدون هیچ مدرکی انجام می‌دهند؛ ما به همین شکل به این اتهامات نگاه می‌کنیم.»

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که دانمارک، نروژ و چندین کشور اسکاندیناوی شاهد حوادث مکرر پرواز پهپاد‌های ناشناس بودند که باعث ایجاد حالت آماده‌باش امنیتی شد.

همچنین، جنگنده‌های روسی حریم هوایی استونی را نقض کردند که این امر ناتو را بر آن داشت تا سطح آماده‌باش خود را بالا ببرد و جلسه‌ای را با حضور روسای ستاد‌های ارتش پیمان در ریگا، پایتخت لتونی، برای بحث در مورد تخلفات اخیر و راه‌های پاسخ به آنها برگزار کند.

مسکو به شدت برنامه‌ریزی یا اجرای هرگونه عملیات نقض حریم هوایی کشور‌های ناتو را رد کرد و این کشور‌ها را به تلاش برای تحریک روسیه و دامن زدن به درگیری در اوکراین از طریق «اختراع حوادث هوایی» متهم کرد.

این تحولات پس از آن رخ داد که وزرای دفاع ۱۰ کشور اروپایی ماه گذشته بر سر تبدیل «ایجاد دیوار ضد پهپادی» به اولویت دفاعی به توافق رسیدند، این تصمیم پس از تکرار حوادث نقض حریم هوایی اتحادیه اروپا توسط هواپیما‌هایی که گمان می‌رود روسی هستند، اتخاذ شد.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز سپتامبر گذشته پس از اعلام ناتو مبنی بر سرنگونی پهپاد‌های روسی در داخل لهستان، خواستار ایجاد «دیوار ضد پهپادی» برای حفاظت از حریم هوایی اروپا شده بود.

منبع: العربیه

