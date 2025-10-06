باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای رسمی، اظهارات فعالان ناوگان جهانی صمود درباره رفتار‌های غیرانسانی نیرو‌های رژیم صهیونیستی را نمادی از وحشی‌گری نظاممند این رژیم توصیف کرد.

در این بیانیه با اشاره به گزارش‌های مستند از توهین، شکنجه و محرومیت از حقوق اولیه انسانی، تأکید شده است که این اقدامات نقض فاحش قوانین و مقررات بین‌المللی محسوب می‌شود.

حماس با اشاره به ربودن فعالان این ناوگان در آب‌های بین‌المللی، از جامعه جهانی و نهاد‌های حقوق بشری خواست تا این شواهد را مستندسازی کرده و برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی در دادگاه کیفری بین‌المللی و دیگر مراجع قضایی بین‌المللی اقدام عاجل به عمل آورند.

این جنبش در پایان بیانیه خود تصریح کرد که پیگیری قضایی این جنایات نه تنها دفاع از کرامت انسانی و ارزش‌های بشری است، بلکه گامی ضروری در مسیر تحقق عدالت برای ملت فلسطین به شمار می‌رود که همچنان تحت محاصره شدید، گرسنگی برنامه‌ریزی شده و سیاست نسل‌کشی مداوم قرار دارد.

منبع: الجزیره