حماس اظهارات اعضای ناوگان صمود را سندی تازه از وحشی‌گری رژیم صهیونیستی خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای رسمی، اظهارات فعالان ناوگان جهانی صمود درباره رفتار‌های غیرانسانی نیرو‌های رژیم صهیونیستی را نمادی از وحشی‌گری نظاممند این رژیم توصیف کرد.

در این بیانیه با اشاره به گزارش‌های مستند از توهین، شکنجه و محرومیت از حقوق اولیه انسانی، تأکید شده است که این اقدامات نقض فاحش قوانین و مقررات بین‌المللی محسوب می‌شود.

حماس با اشاره به ربودن فعالان این ناوگان در آب‌های بین‌المللی، از جامعه جهانی و نهاد‌های حقوق بشری خواست تا این شواهد را مستندسازی کرده و برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی در دادگاه کیفری بین‌المللی و دیگر مراجع قضایی بین‌المللی اقدام عاجل به عمل آورند.

این جنبش در پایان بیانیه خود تصریح کرد که پیگیری قضایی این جنایات نه تنها دفاع از کرامت انسانی و ارزش‌های بشری است، بلکه گامی ضروری در مسیر تحقق عدالت برای ملت فلسطین به شمار می‌رود که همچنان تحت محاصره شدید، گرسنگی برنامه‌ریزی شده و سیاست نسل‌کشی مداوم قرار دارد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ناوگان آزادی ، حامیان فلسطین ، جنبش حماس
خبرهای مرتبط
ناوگانِ عازم غزه به آب‌های بین‌المللی در نزدیکی اسکندریه مصر نزدیک می‌شود
چین خواستار تضمین ارسال کمک‌های انسانی به غزه شد
افشاگری شبکه آمریکایی از نقشه تاریک نتانیاهو برای حمله به کشتی‌های ناوگان صمود در تونس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آب فاضلاب در زندان‌های اسرائیل؛ روایت تکان‌دهنده فعال تونسی
ترامپ با اهرم قطر و عربستان، نتانیاهو را به پایان جنگ وادار کرد
واکنش‌ها به استعفای دولت یک روزه فرانسه/ درخواست‌ استیضاح و استعفای مکرون
مدودف اوکراینی‌ها را پشت ماجرای پهپاد‌های ناشناس در اروپا دانست
فعالان سوئیسی ناوگان صمود از شرایط «غیرانسانی» در بازداشت اسرائیل خبر دادند
گرجستان ۵ نفر را به تلاش خشونت‌آمیز برای تصرف ساختمان ریاست جمهوری متهم کرد
سقوط سهام فرانسه پس از استعفای نخست وزیر جدید
تعامل با آمریکا در حد سفارت پذیرفته‌است ولی بگرام نه
تحلیلگران صهیونیست: حماس باقی خواهد ماند
ادعای وال استریت ژورنال درباره تهاتر پنهان میان ایران و چین
آخرین اخبار
کمک ۹ میلیون دلاری سازمان ملل به غزه
گفتگوی تلفنی پوتین و نتانیاهو
کاخ سفید: ترامپ خواستار آتش‌بس سریع در غزه است
مکرون از لِکُرنو خواست تا مذاکرات نهایی تشکیل دولت را انجام دهد
تحلیلگران صهیونیست: حماس باقی خواهد ماند
مرحله اول طرح غزه ترامپ تا اوایل هفته آینده قابل دستیابی است
مخالفت شورای دموکراتیک سوریه با انتخابات پارلمانی این کشور
مذاکرات غیرمستقیم بین اسرائیل و حماس در مصر آغاز شد
دیدار دیپلمات آمریکایی و فرمانده سنتکام با فرمانده کل قسد
کالاس: اروپا باید در طرح ترامپ برای غزه شرکت کند
برزیل: تماس تلفنی لولا و ترامپ «مثبت» بود
ایلینوی و شیکاگو به دلیل اعزام گارد ملی، از کاخ سفید شکایت کردند
خلع سلاح حماس بدون خروج اسرائیل از غزه ممکن نیست
اسرائیل ۱۷۱ فعال کاروان غزه را به یونان و اسلواکی فرستاد
ادعای اسرائیل درباره حمله به پایگاه نیرو‌های رضوان و ترور فرمانده حزب الله
کشف طرح بمب گذاری در سفارت آمریکا در کاراکاس
حماس: اظهارات فعالان صمود، سند جدیدی از وحشی‌گری رژیم صهیونیستی است
مذاکرات طالبان و آلمان برای بازگرداندن مجرمان افغان از طریق پروازهای تجاری
نشست فولاد مبارکه با شرکای افغانستانی برای توسعه همکاری‌های پایدار
کرملین از موضع ترامپ در مورد پیمان استارت نو استقبال کرد
️گفت‌وگوی مسئولان خراسان رضوی و طالبان در نقطه صفر مرزی
اردوغان: نیروگاه هسته‌ای آک‌کویو به زودی تولید برق را آغاز می‌کند
گرجستان ۵ نفر را به تلاش خشونت‌آمیز برای تصرف ساختمان ریاست جمهوری متهم کرد
آب فاضلاب در زندان‌های اسرائیل؛ روایت تکان‌دهنده فعال تونسی
کرملین اتهامات ناتو را «سطحی و بی‌اساس» خواند
دیده‌بان حقوق بشر: طرح ترامپ پاسخگویی در قبال جنایات جنگی را نادیده می‌گیرد
کشف غار باستانی ۵۰۰ ساله در بدخشان
ادعای وال استریت ژورنال درباره تهاتر پنهان میان ایران و چین
دیدار سرپرست سفارت ایران در کابل با وزیر امور خارجه
تسهیلات جدید برای صدور تذکره الکترونیکی به ویژه برای افغان‌های مقیم خارج