رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سراب گفت: در یک سال گذشته بیش از ۲ هزارو ۵۰۰ تن انواع لبنیات در کارخانجات صنعتی تولید و با مجوز و نظارت این اداره به کشور‌های همسایه صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - دکتر مرتضی قاسم بگلو گفت: لبنیات تولیدی و صادراتی شامل انواع کره، پنیر و خامه می‌باشد که به کشور‌های جمهوری آذربایجان، عراق، روسیه و گرجستان صادر شده است.

اصفهان/
صادرات لبنیات به کشورهای همسایه ارزآوری خوبی داشته است
ساری /
رشد 38 درصدی صادرات فرآورده های لبنی در مازندران
