\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u062e\u062f\u0627\u062f\u0627\u062f\u06cc\u00a0- \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u0642\u0627\u0633\u0645 \u0628\u06af\u0644\u0648 \u06af\u0641\u062a: \u0644\u0628\u0646\u06cc\u0627\u062a \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f\u06cc \u0648 \u0635\u0627\u062f\u0631\u0627\u062a\u06cc \u0634\u0627\u0645\u0644 \u0627\u0646\u0648\u0627\u0639 \u06a9\u0631\u0647\u060c \u067e\u0646\u06cc\u0631 \u0648 \u062e\u0627\u0645\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0628\u0627\u0634\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646\u060c \u0639\u0631\u0627\u0642\u060c \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u0648 \u06af\u0631\u062c\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0635\u0627\u062f\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.