برخی عوامل غیرمنتظره برای سردرد وجود دارد که ارتباطی با فشار خون و کمبود خواب ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ممکن است فرد حتی با وجود فشار خون طبیعی، خواب خوب، عدم وجود طوفان مغناطیسی و عدم تجربه هیچ گونه تنش عصبی، دچار سردرد شود.
این نشان میدهد که سردرد ممکن است با عوامل غیرمنتظرهای که افراد اغلب نادیده میگیرند، مرتبط باشد، از جمله:
کم آبی بدن: حجم کم خون، اکسیژن رسانی به مغز را کاهش میدهد و منجر به انقباض رگهای خونی میشود. بنابراین، توصیه میشود در طول روز به طور منظم مقدار کمی آب بنوشید، ضمن اینکه از مصرف قهوه و الکل که باعث افزایش کم آبی بدن میشوند، خودداری کنید.
کشهای لاستیکی و گیرههای مو: این موارد به دلیل فشاری که بر تاندونهای پوست سر وارد میکنند، میتوانند گردش خون در سر را مختل کنند.
بوهای تند: برخی از رایحهها، مانند عطرها، خوشبوکنندههای هوا و مواد شیمیایی خانگی، میتوانند عصب سه قلو را تحریک کنند. بنابراین، بهتر است اتاقها را به طور منظم تهویه کنید و محصولات بدون عطر یا ضد حساسیت را انتخاب کنید.
استفاده بیش از حد از دستگاههای الکترونیکی: نور آبی ساطع شده از صفحه نمایشها به چشمها فشار میآورد. بنابراین، توصیه میشود از قانون ۲۰-۲۰-۲۰ پیروی کنید: هر ۲۰ دقیقه، ۲۰ ثانیه به دوردست نگاه کنید. همچنین توصیه میشود صفحه نمایش در سطح چشم باشد.
استفاده بیش از حد از مسکنها: استفاده بیش از حد از مسکنها ممکن است باعث سردردهای برگشتی شود. در این صورت، باید برای تنظیم درمان خود با یک متخصص مغز و اعصاب مشورت کنید.
مشکلات مفصل گیجگاهی فکی: تنش در عضلات جویدن یا آرتروز مفصل ممکن است باعث شود درد به شقیقهها و پشت سر سرایت کند.
