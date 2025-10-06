باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت‌الاسلام دارینی سخنران حرم امام رضا(ع) در یکی از منبرها به سه مکان غصبی که خواندن نماز در آن باطل است، اشاره کرد و گفت: اگر کسی در مکان غصبی نماز بخواند نماز باطلش است.

او گفت: اگر مستأجری در خانه‌ای است که مثلا زمانش تمام شده و تخلیه نکرده و یا به وعده‌اش عمل نکرده و صاحبخانه راضی نیست، نمازش باطل است.

مورد بعدی ملکی است که پدر بعد از خودش وقف شرعی کرده و ورثه می‌گویند ما این وقف را قبول نداریم، چون قانوناً این وقف ثبت نشده زیربار وقف نمی‌روند، این کار غصب است و نماز در آن خانه باطل است.