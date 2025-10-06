باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجتالاسلام دارینی سخنران حرم امام رضا(ع) در یکی از منبرها به سه مکان غصبی که خواندن نماز در آن باطل است، اشاره کرد و گفت: اگر کسی در مکان غصبی نماز بخواند نماز باطلش است.
او گفت: اگر مستأجری در خانهای است که مثلا زمانش تمام شده و تخلیه نکرده و یا به وعدهاش عمل نکرده و صاحبخانه راضی نیست، نمازش باطل است.مورد بعدی ملکی است که پدر بعد از خودش وقف شرعی کرده و ورثه میگویند ما این وقف را قبول نداریم، چون قانوناً این وقف ثبت نشده زیربار وقف نمیروند، این کار غصب است و نماز در آن خانه باطل است.
وی ادامه داد: مورد سوم خانهای که مشاع باشد، مثلاً پدری از دنیا رفته و مادر و برخی از فرزندان در آن خانه زندگی میکنند، این خانه مشاع است و حتی مادری که در آن خانه زندگی میکند، باید از ورثه اجازه بگیرد. یا پدری خانهاش را در اختیار یکی از فرزندان گذاشته بعد از فوت پدر، آن خانه دیگر برای پدر نیست و برای همه ورثه است و باید حق آنها را بدهد و یا کرایهاش را بپردازد و رضایتشان جلب کند.
منبع: فارس