نایب‌رئیس فدراسیون گفت: اعزام اعضای فدراسیون فوتبال به مراسم قرعه‌کشی جام جهانی بر اساس ضوابط فیفا انجام می‌شود و شایعات مربوط به محدودیت ویزا پایه و اساسی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی محمدنبی، نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال،امروز (دوشنبه) در حاشیه مراسم بزرگداشت حسین کلانی اظهار کرد: ایشان یکی از بزرگان تاریخ فوتبال ایران محسوب می‌شوند و به طور حتم الگوی مناسبی برای فوتبالیست‌های جوانی هستند که در ابتدای راه قرار دارند و می‌خواهند به بازیکنان بزرگی تبدیل شوند.

وی افزود: حسین کلانی مسیری سخت را با تلاش و پشتکار طی کرد تا به یکی از بزرگ‌ترین فوتبالیست‌های تاریخ ایران تبدیل شود. ما قدر و منزلت او و تمام کسانی را که برای فوتبال ایران زحمت کشیده‌اند می‌دانیم و برای‌شان احترام ویژه‌ای قائل هستیم.

نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال درباره صدور ویزای اعضای فدراسیون و سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: بخش بین‌الملل و کمیته تشریفات فدراسیون فوتبال پیگیر این موضوع هستند.

نبی ادامه داد: این مسیری است که فیفا مشخص کرده و مقررات فدراسیون بین‌المللی فوتبال در این موضوع ارجحیت دارد و رفتارهای سلیقه‌ای در آن جایی ندارد. به طور حتم تیم ملی در جام جهانی با خیال راحت حضور خواهد داشت.

نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: فیفا با کسی شوخی ندارد و اگر کسی را دعوت می‌کند، طبق مقررات است. حضور هیات ایرانی در مراسم، صرفاً برای قرعه‌کشی نبوده؛ کارگاه‌های آموزشی قرار است در آنجا برگزار شود و همچنین آن‌ها باید از محل کمپ تیم ملی بازدید داشته باشند، چرا که نظر سرمربی تیم ملی مهم است. این گروه بر اساس مقررات فیفا اعزام خواهند شد و اضافه بر آن به هیچ وجه کسی را اعزام نخواهیم کرد.

وی در پایان درباره اینکه کشور میزبان گفته فقط به دو یا سه نفر از فدراسیون ایران ویزا می‌دهد، با صراحت پاسخ داد: اصلاً چنین چیزی صحت ندارد.

