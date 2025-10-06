باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تجلیل از حسین کلانی، پیشکسوت مطرح تیم ملی و باشگاه پرسپولیس، امروز یک میهمان ویژه داشت. عباس عراقچی، وزیر امورخارجه کشورمان با حضور در این مراسم در سخنانی گفت: بازی مقابل آمریکا و گل زییای حمید استیلی یا حماسه ملبورن و بازی با استرالیا از آن دست مسابقاتی است که هیچوقت فراموش نمیشود و از یاد ملت ایران نمیرود، مثل همان دربی ششتاییها. آقای کلانی یکی از گلزنان آن مسابقه بود و من در آن بازی در ورزشگاه حضور داشتم.
وی ادامه داد: آقای تختروانچی، معاون وزارت امورخارجه هم از پرسپولیسیهای قهار است. اخبار پرسپولیس و فوتبال را در اوج مذاکرات برجام و در شرایط سخت سیاسی دنبال میکردیم. یک بار یادم هست که از جلسه سخت و تندی که درباره برجام داشتیم خارج شدیم، در آن اوج عصبانیت، آقای روانچی اخبار را چک کرد و گفت زیاد غصه نخور، پرسپولیس بازی را برده است.
عراقچی در ادامه با اشاره به برگزاری این مراسم تصریح کرد: احترام به بزرگانی مانند حسین کلانی، احترام به غرور و عزت یک ملت است. آقای کلانی از قهرمانان دوران نوجوانی من است که عکس او را در کنار عکس بازیکنان دیگر پرسپولیس روی دیوار اتاقم زده بودم.
وزیر امورخارجه در حاشیه این مراسم درباره سنگاندازی آمریکا برای صدور ویزا برای نمایندگان ایران در مراسم قرعهکشی جام جهانی گفت: در حال پیگیری این موضوع هستیم.
منبع: ایرنا