وزیر امورخارجه کشورمان از پیگیری صدور ویزای نمایندگان ایران برای حضور در قرعه‌کشی جام جهانی در آمریکا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تجلیل از حسین کلانی، پیشکسوت مطرح تیم ملی و باشگاه پرسپولیس، امروز یک میهمان ویژه داشت. عباس عراقچی، وزیر امورخارجه کشورمان با حضور در این مراسم در سخنانی گفت: بازی مقابل آمریکا و گل زییای حمید استیلی یا حماسه ملبورن و بازی با استرالیا از آن دست مسابقاتی است که هیچ‌وقت فراموش نمی‌شود و از یاد ملت ایران نمی‌رود، مثل همان دربی شش‌تایی‌ها. آقای کلانی یکی از گلزنان آن مسابقه بود و من در آن بازی در ورزشگاه حضور داشتم.

وی ادامه داد: آقای تخت‌روانچی، معاون وزارت امورخارجه هم از پرسپولیسی‌های قهار است. اخبار پرسپولیس و فوتبال را در اوج مذاکرات برجام و در شرایط سخت سیاسی دنبال می‎‌کردیم. یک بار یادم هست که از جلسه سخت و تندی که درباره برجام داشتیم خارج شدیم، در آن اوج عصبانیت، آقای روانچی اخبار را چک کرد و گفت زیاد غصه نخور، پرسپولیس بازی را برده است.

عراقچی در ادامه با اشاره به برگزاری این مراسم تصریح کرد: احترام به بزرگانی مانند حسین کلانی، احترام به غرور و عزت یک ملت است. آقای کلانی از قهرمانان دوران نوجوانی من است که عکس او را در کنار عکس بازیکنان دیگر پرسپولیس روی دیوار اتاقم زده بودم.

وزیر امورخارجه در حاشیه این مراسم درباره سنگ‌اندازی آمریکا برای صدور ویزا برای نمایندگان ایران در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی گفت: در حال پیگیری این موضوع هستیم.

منبع: ایرنا

برچسب ها: صدور ویزا ، جام جهانی فوتبال
خبرهای مرتبط
نبی: فیفا با کسی شوخی ندارد/ تیم ملی با خیال راحت در جام جهانی شرکت می‌کند
کارزار تاریخی در آمریکا؛
نگاه فیفا به تیم ملی ایران؛ سلطان آسیا در جستجوی تاریخی‌ترین موفقیت
ترامپ و جام جهانی
وقتی فوتبال به گروگان سیاست خارجی آمریکا بدل می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زمین خوردن هاجر صفرزاده در یک قدمی خط پایان و از دست رفتن طلای جهان
برنامه رقابت وزنه‌برداران ایران در قهرمانی جهان
آمار ناامید کننده طارمی در لیگ یونان
پایان محرومیت ساپینتو
قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در مهرماه سال ۶۹
آخرین اخبار از مصدومان تیم فوتبال استقلال برای لیگ برتر
احتمال برگزاری داربی تهران در ورزشگاه پارس شیراز
شوخی تلخ فوتبال ایران؛ امتیازات صدرنشین لیگ برتر هنوز دورقمی نشده است
عزم پولادمردان برای تکرار قهرمانی جهان
محکومیت استقلال و رد شکایت عمران‌زاده
آخرین اخبار
عراقچی: ویزای جام جهانی را پیگیری می‎‌کنیم
کاناوارو سرمربی ازبکستان در جام جهانی
نبی: فیفا با کسی شوخی ندارد/ تیم ملی با خیال راحت در جام جهانی شرکت می‌کند
برگزاری بازی سپاهان و آخال در ورزشگاه نقش جهان
جدیدترین واکنش باشگاه پرسپولیس به پرونده بیرانوند در دادگاه ورزش
کسب سه نشان رنگارنگ ایران در تیراندازی با کمان بین‌المللی ارمنستان
دانیال اسماعیلی‌فر به تیم ملی دعوت شد
کسری طاهری: قلعه‌نویی برای جوانان ارزش قائل می‌شود/ طارمی و سردار الگو‌های من هستند
ابرقویی: به بزرگ‌ترین آرزوی زندگی‌ام رسیدم/ بعد از اعلام لیست تیم ملی تا صبح نخوابیدم
عزم پولادمردان برای تکرار قهرمانی جهان
آخرین وضعیت وزنه بردار کلمبیا پس از سقوط وزنه
قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در مهرماه سال ۶۹
واکنش سیاوش اکبرپور به محکوم کردن استقلال: طلبم را بخشیدم
هانیه رستمیان دوباره در بوندسلیگا لژیونر شد
ستایش هازارد از یامال: فقط مسی در این سن چنین بود
وقتی آمار به برتری برای استقلال ختم نمی‌شود
سیمئونه: درباره داوران نظری ندادم
واترپلو ایران با سه برد متوالی به مرحله حذفی آسیا صعود کرد
واکنش آلگری به از دست رفتن صدرنشینی روسونری
مهرعلیزاده: جام جهانی زورخانه‌ای در هند برگزار خواهد شد/ میزبانی ایران مایه مباهات است
باران چشمه: ۱۷ کشور در مسابقات زورخانه‌ای آسیا حضور دارند
شوخی تلخ فوتبال ایران؛ امتیازات صدرنشین لیگ برتر هنوز دورقمی نشده است
سحرخیزان با تیم امید به اصفهان نرفت
زمین خوردن هاجر صفرزاده در یک قدمی خط پایان و از دست رفتن طلای جهان
آخرین اخبار از مصدومان تیم فوتبال استقلال برای لیگ برتر
هزینه‌های بدون دستاورد برای بازیکنان میلیاردی فوتبال
برنامه رقابت وزنه‌برداران ایران در قهرمانی جهان
پایان محرومیت ساپینتو
اهدای ۲ قطعه زمین به فدراسیون بسکتبال برای احداث کمپ توسط وزارت ورزش
محکومیت استقلال و رد شکایت عمران‌زاده