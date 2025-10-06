آزمایشگاه لرستان در آستانه ارتقای ملی؛ ارجاع نمونه از سراسر کشور

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مصطفی زبردست، مدیرکل دامپزشکی لرستان اعلام کرد: آزمایشگاه دامپزشکی استان به زودی به تجهیزات جدیدی مجهز میشود که امکان انجام تمامی آزمایشهای مرتبط با صنعت دام، طیور و آبزیان را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: تاییدیههای لازم از مرکز تشخیص بیماریهای دامی کشور اخذ شده است و بر این اساس، آزمایشگاه دامپزشکی لرستان به عنوان آزمایشگاه همکار سطح ۲ شناخته خواهد شد. به گفته او، این ارتقا موجب میشود نمونههای تخصصی از سایر استانها نیز به لرستان ارجاع داده شود.
زبردست با تاکید بر اهمیت این زیرساخت علمی در رشد اقتصادی گفت: «استان لرستان در نیمه نخست امسال بیش از ۹ هزار تن انواع فرآورده خام دامی را به ۱۲ کشور از جمله ویتنام، آذربایجان، ارمنستان و افغانستان صادر کرده است. این موفقیت بدون استانداردسازی و کنترل آزمایشگاهی ممکن نبود.
مدیرکل دامپزشکی لرستان در پایان تاکید کرد: «دامپزشکی ستون اصلی امنیت غذایی و بهداشت عمومی است و توسعه خدمات این حوزه باید متناسب با نیازهای روز جامعه گسترش یابد.»