روسای جمهور آمریکا و برزیل از طریق تماس ویدیویی با هم گفتگو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «فرناندو هاداد»، وزیر دارایی برزیل، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که تماس تلفنی بین «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا»، رئیس‌جمهور برزیل، و «دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی او، از منظر اقتصادی «مثبت» بوده است. هاداد افزود که جزئیات بیشتر بعداً اعلام خواهد شد.

پیش از این، شبکه تلویزیونی «گلوبو» گزارش داده بود که این دو رهبر از طریق تماس ویدیویی به گفت‌و‌گو پرداختند و هاداد به همراه «مائورو ویرا»، وزیر امور خارجه برزیل، در خلال این ویدئوکنفرانس در دفتر لولا حضور داشتند. این تماس برای ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت برازیلیا (۹:۳۰ صبح به وقت شرقی) برنامه‌ریزی شده بود.

شبکه گلوبو خاطرنشان کرد که دستیاران لولا فکر می‌کردند بهتر است ابتدا یک جلسه مجازی برگزار شود، قبل از آنکه دو رئیس‌جمهور تصمیم به ملاقات حضوری بگیرند، زیرا این امر به آنان امکان می‌دهد مهم‌ترین موضوعات مرتبط با تجارت را برای بحث شناسایی کنند.

رئیس‌جمهور ایالات متحده، پیشتر با برچسب زدن دولت فعلی برزیل به عنوان «چپ‌گرای افراطی» و اشاره به احتمال ممنوعیت حضور مقامات برزیلی در «مجمع عمومی آینده سازمان ملل متحد در نیویورک»، تنش‌ها با این کشور را تشدید کرد. این اظهارات در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید انجام شد، جایی که ترامپ خشم خود را از مواضع اخیر سیاسی و دیپلماتیک برزیل، از جمله حمایت هرچه پررنگ‌تر آن از فلسطین، بروز داد.

منبع: رویترز