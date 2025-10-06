در نسل چهار و نیم خانوادهٔ کلود، تمرکز اصلی بر دو محور قرار گرفته است: توانایی ایجاد «عامل‌های خودگردان» و اجرای فرایندهای واقعی در محیط‌های رایانه‌ای. به بیان ساده‌تر، سونت ۴.۵ نه فقط برای پاسخ به پرسش‌ها یا تولید متن، بلکه برای انجام کارهای چندمرحله‌ای و مداوم طراحی شده است. به گفتهٔ آنتروپیک، این مدل می‌تواند در برخی سناریوها بیش از ۳۰ ساعت به صورت خودمختار فعالیت کند؛ یعنی بدون نیاز به مداخلهٔ انسان، مجموعه‌ای از دستورات را اجرا، بررسی و اصلاح کند.

این ویژگی، در عمل به معنای ورود هوش مصنوعی به مرحله‌ای است که از پاسخ‌گویی صرف فراتر می‌رود و نقش «کارگزار دیجیتال» را می‌پذیرد؛ کارگزاری که می‌تواند پروژه‌ای را از ایده تا اجرا پیش ببرد. به همین دلیل، آنتروپیک تمرکز زیادی بر واژهٔ «کار با رایانه» گذاشته است؛ مفهومی که شامل تولید، ویرایش و اجرای فایل‌ها، صفحات گسترده، اسلایدها و کدهای برنامه‌نویسی است.