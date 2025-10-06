باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ایالت ایلینوی و شهر شیکاگو به دلیل برنامه دولت ترامپ برای اعزام گارد ملی به این ایالت ها، از دولت فدرال شکایت کردهاند. این دادخواست از دادگاه خواسته است تا از اعزام نیروها به ایلینوی جلوگیری کرده و این اقدام را غیرقانونی اعلام کند.
دفتر دادستان کل ایلینوی استدلال کرده است که شهروندان ایالات متحده «نباید تحت تهدید اشغال توسط ارتش این کشور زندگی کنند، به ویژه نه صرفاً به این دلیل که رهبری شهر یا ایالتشان مورد علاقه رئیسجمهور نیست.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ماه گذشته ادعا کرد که شیکاگو «بدترین و خطرناکترین شهر در جهان است» و قول داد با استفاده از گارد ملی «مشکل جنایت را به سرعت حل کند.»
دادخواست مذکور گفته است که اظهارات ترامپ «تهدیدآمیز و تحقیرآمیز» است و استدلال کرده که اقدامات دولت «هم اکنون ایلینوی را در معرض آسیبهای جدی و جبرانناپذیر قرار داده و خواهد داد.»
منبع: ای پی