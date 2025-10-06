باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی- آتش زدن کاه و کلش نه تنها سلامت هوا و مردم را تهدید میکند، بلکه خاک کشاورزی را فقیر و چرخه تولید پایدار را مختل میکند.
بدون ارائه راهکارهای جایگزین و حمایت اقتصادی از کشاورزان، صرف برخورد قضایی نمیتواند این معضل را ریشهکن کند.
این مسئله نمونهای از تضاد میان روشهای سنتی کشاورزی و الزامات حفاظت از محیط زیست است که نیازمند رویکردی ترکیبی از قانونگذاری، آموزش و توسعه صنایع تبدیلی است.
کامران فرمانپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان، با تأکید بر ممنوعیت آتش زدن بقایای کشاورزی گفت: آتش زدن پسماندها و کاه و کلش کشاورزی بر اساس قانون هوای پاک جرم است و با متخلفان زیست محیطی برخورد میشود.
وی ادامه داد: جهاد کشاورزی موظف است متخلفان را شناسایی و پس از تشکیل پرونده، برای تعیین خسارت به مراجع قضایی معرفی کند.
آتش زدن بقایای مزارع باعث افزایش آلایندههای هوا، کاهش کیفیت خاک و نابودی میکروارگانیسمهای مفید میشود. این اقدام علاوه بر اثرات محیط زیستی، سلامت مردم بهویژه کودکان و سالمندان را به خطر میاندازد.