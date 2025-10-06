در حالی که کشاورزی از ارکان اصلی اقتصاد لرستان است، برخی روش‌های سنتی در مدیریت مزارع، به یک چالش جدی زیست‌محیطی تبدیل شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی- آتش زدن کاه و کلش نه تنها سلامت هوا و مردم را تهدید می‌کند، بلکه خاک کشاورزی را فقیر و چرخه تولید پایدار را مختل می‌کند.

 بدون ارائه راهکارهای جایگزین و حمایت اقتصادی از کشاورزان، صرف برخورد قضایی نمی‌تواند این معضل را ریشه‌کن کند.

این مسئله نمونه‌ای از تضاد میان روش‌های سنتی کشاورزی و الزامات حفاظت از محیط زیست است که نیازمند رویکردی ترکیبی از قانون‌گذاری، آموزش و توسعه صنایع تبدیلی است.

کامران فرمان‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان، با تأکید بر ممنوعیت آتش زدن بقایای کشاورزی گفت: آتش زدن پس‌ماندها و کاه و کلش کشاورزی بر اساس قانون هوای پاک جرم است و با متخلفان زیست محیطی برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: جهاد کشاورزی موظف است متخلفان را شناسایی و پس از تشکیل پرونده، برای تعیین خسارت به مراجع قضایی معرفی کند.

آتش زدن بقایای مزارع باعث افزایش آلاینده‌های هوا، کاهش کیفیت خاک و نابودی میکروارگانیسم‌های مفید می‌شود. این اقدام علاوه بر اثرات محیط زیستی، سلامت مردم به‌ویژه کودکان و سالمندان را به خطر می‌اندازد.

 

