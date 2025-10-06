باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- نظرپوری، رییس اداره منابع طبیعی الیگودرز، از در حال ساخت بودن سه پاسگاه حفاظتی در مناطق حساس شولآباد، آبشار آب سفید و گله مویه خبر داد و اعلام کرد که این پاسگاهها به زودی با حمایت مدیرکل منابع طبیعی استان لرستان تجهیز و بهرهبرداری خواهند .
وی گفت: این پاسگاهها نقش مهمی در پیشگیری از تخریب اراضی ملی دارند و بدون همکاری مردمی و حمایت دستگاه قضایی، تحقق اهداف اداره دشوار خواهد بود.
حمایت قاطع دستگاه قضایی
بیرانوند، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بر اهمیت حضور پیشگیرانه در مقابله با تخریب اراضی ملی، ساختوساز غیرمجاز و قاچاق محصولات جنگلی تأکید کرد. وی اعلام کرد: تخریب اراضی ملی بیپاسخ نخواهد ماند و برخورد قانونی با متخلفان جدی خواهد بود.