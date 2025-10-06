در حالی که برخی منابع عبری از احتمال توقف جنگ غزه و تغییر در فضای اقتصادی رژیم صهیونیستی خبر می‌دهند، اما بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد که دو سال جنگ بی‌وقفه علیه غزه، ضربات سنگینی به اقتصاد اسرائیل وارد کرده است؛ ضرباتی که آثار آن تا سال‌ها باقی خواهد ماند.

بر اساس گزارشی که دیروز یکشنبه توسط پایگاه اقتصادی عبری «واينت» منتشر شد، ۱۰ شاخص اصلی اقتصادی اسرائیل دچار بحران شدید شده‌اند و جنگ پرهزینه، گسترده و فرسایشی غزه، یکی از جدی‌ترین عوامل این فروپاشی بوده است.

در ادامه نگاهی داریم به مهم‌ترین بخش‌هایی که طی دو سال جنگ علیه غزه، تحت تاثیر مستقیم قرار گرفته‌اند: