اولین وزنه‌بردار ایران در مسابقات قهرمانی جهان به روی تخته رفت و با رکورد مجموع ۳۴۰کیلوگرم، در گروه B سوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پنجمین روز از مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ نروژ، رقابت گروه B دسته ۷۹ کیلوگرم برگزار شد و اولین نماینده ایران در مسابقات قهرمانی جهان وزنه زد. 

عبدالله بیرانوند برای اولین بار در قهرمانی بزرگسالان جهان وزنه زد و در گروه B با رکورد ۱۵۶ یک‌ضرب، ۱۸۴ دوضرب و مجموع  ۳۴۰کیلوگرم سوم شد. 

 او رکورد شخصی خود در مسابقات بین المللی را دو کیلوگرم در یک‌ضرب، دو کیلوگرم دوضرب و ۴ کیلوگرم در مجموع ارتقا داد. همچنین یک کیلوگرم رکورد یک ضرب ایران را ارتقا داد. 

تا ساعات دیگر رقابت گروه Aدسته ۷۹ کیلوگرم برگزار می‌شود و جایگاه نماینده ایران در قهرمانی جهان مشخص خواهد شد. 

۷ وزنه‌بردار در گروه B رقابت داشتند. 

رکورد جهان شکسته شد

رحمت اروین عبدالله از اندونزی در حرکت دو ضرب وزنه ۲۰۳ کیلوگرم را مهار کرد و توانست یک کیلوگرم رکورد جهان را ارتقا دهد. 

عملکرد نماینده ایران به شرح زیر است:

حرکت یک‌ضرب 

عبدالله بیرانوند در یک ضرب، هر سه حرکت خود را به درستی انجام داد.

او وزنه‌های ۱۴۹ کیلوگرم ۱۵۳ کیلوگرم و ۱۵۶ کیلوگرم را بالای سر برد. 

زمامی که بیرانوند در یک ضرب  ۱۵۶ کیلوگرم را ثبت کرد، لبخند رضایت بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی ایران را به همراه داشت. 

حرکت دوضرب

بیرانوند در حرکت دوضرب نیز وزنه‌های ۱۷۶، ۱۸۱ و ۱۸۴ کیلوگرم را مهار کرد و توانست هر شش حرکت خود را به درستی انجام دهد.

او در مجموع رکورد ۳۴۰ کیلوگرم را ثبت کرد.  

