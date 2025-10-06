باشگاه خبرنگاران جوان - در پنجمین روز از مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ نروژ، رقابت گروه B دسته ۷۹ کیلوگرم برگزار شد و اولین نماینده ایران در مسابقات قهرمانی جهان وزنه زد.

عبدالله بیرانوند برای اولین بار در قهرمانی بزرگسالان جهان وزنه زد و در گروه B با رکورد ۱۵۶ یک‌ضرب، ۱۸۴ دوضرب و مجموع ۳۴۰کیلوگرم سوم شد.

او رکورد شخصی خود در مسابقات بین المللی را دو کیلوگرم در یک‌ضرب، دو کیلوگرم دوضرب و ۴ کیلوگرم در مجموع ارتقا داد. همچنین یک کیلوگرم رکورد یک ضرب ایران را ارتقا داد.

تا ساعات دیگر رقابت گروه Aدسته ۷۹ کیلوگرم برگزار می‌شود و جایگاه نماینده ایران در قهرمانی جهان مشخص خواهد شد.

۷ وزنه‌بردار در گروه B رقابت داشتند.

رکورد جهان شکسته شد

رحمت اروین عبدالله از اندونزی در حرکت دو ضرب وزنه ۲۰۳ کیلوگرم را مهار کرد و توانست یک کیلوگرم رکورد جهان را ارتقا دهد.