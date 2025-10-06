باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد – علی معینی مدیرعامل شهرک سدید کرمان دربازدید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور از کارگاههای تولیدی این شهرک ضمن معرفی کارگاههای مختلف تولیدی این شهرک گفت: ازجمله این واحدهای فعال، واحد آموزشی تراشکاری باحضور اساتید دانشگاه چمران است، که دراین جا راه اندازی و درحال بهره برداری است.
وی افزود:ازجمله شاخصهای کاری این مجموعه این است که مثلا دستگاهی که تولیدکنندگان این شهرک ساختهاند درواحدهای دیگر شهرک درحال استفاده است.
وی گفت:به طور مثال دستگاه حفاری قناتها که نیاز استان است درحال ساخت میباشد که قطعات لازم کار را نیز از بازار داخل خریداری کرده ودرنهایت محصول تولید میشود وپارک علم وفناوری غیردولتی نیز در شهرک داریم که نیازهای تولید را فراهم میکنیم.
معینی تصریح کرد:از دیگرساختههای جوانان تولید کننده این است که با مصرف برق بسیار کم دستگاهی ساخته شده که توسط صنایع بزرگ استان نیاز است و ما نیازسنجی صنایع بزرگ استان را تامین میکنیم.
مدیرعامل شهرک سدید بیان کرد: از آموزش تاشناخت بازار وتولید دراین شهرک انجام شده است.
وی با تاکید براینکه نظارت عالیه برکارهای شهرک انجام میشود تاکید کرد: مابدون استفاده از بودجه دولتی این شهرک را از سال ۹۶ با تیم ۴ نفره راه اندازی کردیم و هم اکنون ۱۲۵ واحد تولیدی دراین شهرک فعال هستند.
معینی با اشاره به تاکید رهبر انقلاب برکارهای دانش بنیان افزود: هم اکنون تمرکز ما کار وتولید ماشین آلات پیشرفته است و پردیس این شهرک نیز با هدف ارائه مشاوره واستقرار تیمهای مطالعاتی دراین مکان فعال است.
خسروشاهی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور نیز دراین بازدید گفت: کارهای انجام شده دراین شهرک صنعتی، عقبه معرفتی وایمانی دارد و افراد توانمندی کارهای این شهرک را جلو میبرند.
وی گفت: ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی مدل کارهای مردمی انجام شده مانند الگوی کارشما را فرهنگ سازی خواهیم کرد.
خسروشاهی تصریح کرد: شهرک صنعتی سدید بازدید کوتاهی داشتیم وشرح صریحی داشتند ولی نشان داد این الگوی شهرک مردمی با پشتوانه مفاهیم کلیدی قرآنی مانند حکمت بنیان بودن مبتی برعقل و علم و دانش ومعرفت و باانگیزه ورویحه جهادی وتوکل برخدا توانستند این شهرک را نظامند پیش ببرند و با تدبیری افرادی که درگوشه خانه یا جاههایی که امکان فعالیت نداشتند وکار تولیدی میکردند را گردهم آورند وروز به روز این الگو درحال توسعه بیشتر است ما پیشنهاد میکنیم این الگو مدون شده به صورت الگوی قابل عرضه و قابل نشر برای شهرکهای صنعتی وجوانان مومن انقلابی درآید وبعد بشود با کمک شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را تعمیم داد.
وی گفت: الگوی شهرک سدید کرمان نیز مانند مجموعه مردم نهاد رسالت که در کرمان آغازبه کار کرد، باید الگوسازی شود.
خسروشاهی تصریح کرد: شما بدون اینکه بدون اینکه برخی مفاهیم تی آر ال را از ایده تا صنعتی شدن را بشناسید عملا این فرایند را درحال اجرا هستید.