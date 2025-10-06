باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، در نشستی صمیمانه با مدیر، هیئت رئیسه، برنامهسازان و تهیهکنندگان شبکه یک سیما برنقش مهم رسانه ملی در نمایش هنرمندانه داشته ها، توانمندی ها و ارتقا اعتماد به نفس ملی تاکید کرد.
در این دیدار که صبح امروز (دوشنبه) برگزار شد، محمد مخبر با تجلیل از نقش برجسته صداوسیما بهویژه در رخدادهای مهمی نظیر مدیریت بحران کرونا ، شهادت رئیس جمهور و دفاع مقدس ۱۲ روزه، رسانه ملی را به عنوان منبع الهامبخش هویت ملی و اعتماد به نفس ایرانی دانست.
وی با اشاره به داشته ها و ظرفیتهای عظیم اقتصادی و انسانی کشور، گفت: ظرفیتها و داشتههای کشور به مراتب بیشتر از مشکلات آن است و این یک نقطه قوت بزرگ برای پیشرفت ملی محسوب میشود و طبعا حاکمیت و مردم میتوانند با به نتیجه رساندن این ظرفیتها دشمن را در مسیر تحریم ایران نا امید کنند.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در این نشست تصریح کرد: رسانه ملی می تواند آوردگاه نمایش توانمندی ها باشد و با ایجاد امید مبتنی بر واقعیت و ساخت و پرداختی هنرمندانه جوانان را به این باور رساند که ایران کشور ساختن ها و استفاده از ظرفیت هاست و این اتفاق بیش از چهار دهه در عرصه های مختلف رقم خورده و به بار نشسته است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: امروز باید اولویتِ ما توجه به شرکت های نوپای دانش بنیان باشد و با کار ویژه هایی، نظیر احیای شرکتهای دانشبنیان، میتوان توسعه کشور را حتی در شرایط تحریم های ظالمانه آمریکا رقم زد.
وی افزود: نیروهای نخبه، به ویژه در حوزه رسانه، مهمترین سرمایه کشور در این زمینه هستند.
مخبر با اشاره به ابعاد جدید تهدیدهای دشمن، خاطرنشان کرد: امروز استعمار جدیدی بر مبنای دادهها در حال شکلگیری است. دنیا شاهد یک پدیده جدید مبتنی بر استعمار دادهها است که از سوی قدرتهای بزرگ و به ویژه آمریکا ایجاد و اعمال شده است. این استعمار و حربه نوین از طریق تسلط بر کلان دادههای جهانی، ذائقه مردم را به دست آورده و به سمت تحمیل اراده سیاسی و فرهنگی مورد نظر خود به جامعه هدف میرود.
مشاور و دستیار رهبری در ادامه تأکید کرد: دشمن با تمرکز بر القای ضعف و تاریک نشان دادن افق کشور، سعی در دلسرد کردن مردم دارد، در حالی که واقعیتهای میدانی، علمی و توسعه زیرساختهای کلان ایران این موضوع را نشان نمیدهد و ایران یک کشور توانمند و پرظرفیت است.
مخبر همچنین تأکید کرد: باید ظرفیتها و توانمندی ساکنان روستاها و مناطق دور از شهرهای بزرگ، که به شدت موفق هستند و ظرفیت الگوسازی دارند، بیشتر نمایش داده شود.
وی در پایان تأکید کرد: افق و آینده ایران ما با ظرفیتهای کشور حتی در شرایط تحریم هم روشن است و فقط بایددر مقابل رسانههای سیاهنما، توجه تان را روی داشتهها و ظرفیتها و البته کارهای بزرگ انجام شده بیندازید و اعتماد به نفس ملی را بالا ببرید.
در این نشست، مرادی بیناباج مدیر شبکه یک سیما و جمعی از تهیه کنندگان و مدیران گروهها هر یک با طرح دیدگاهها و گزارشهایی از تولیدات و برنامههای زنده و تولیدی شبک یک سیما در حوزه پیشرفت و توسعه ایران اسلامی، بر آمادگی این شبکه برای تحقق اهداف اقتصادی و فرهنگی تأکید کردند و دکتر مخبر به استماع صحبتهای ایشان پرداخت.